楊伊宸帕運初體驗遇1日3戰魔鬼賽程　不喊累只求盡力表現

▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）

文／中央社

台灣羽球好手楊伊宸今天在巴黎帕運單日進行3場比賽，不過她並不喊累，只期望自己在帕運殿堂盡力表現、享受比賽過程，並展現平常訓練的成果。

楊伊宸因為脊椎損傷無法站立，不過卻在輪椅羽球賽場找到人生新的方向，生涯首度踏上帕運舞台的她，今天經歷單日3戰的「魔鬼賽程」，其中2場女單接連敗給瑞士選手倫格利（Ilaria Renggli）、中國選手李紅燕，與胡光秋搭檔的女雙則以11比21、8比21不敵「泰國組合」。

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▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）

楊伊宸接受媒體聯訪時透露，能夠進軍帕運本身就不是容易的事，尤其看到女單籤表的同組對手實力皆相當堅強，她笑說真的蠻「幸運」，因此只期望自己盡力發揮、享受比賽的過程，至少把過去1年訓練的成果展現出來，「我也真的拚盡全力了」。

印象中並未經歷過單日3戰，就連之前亞帕運也沒有，楊伊宸指出，一天頂多就是女單加女雙共2場，「但我其實覺得一天3場是還好，主要是比賽的強度都太高了，讓我連一點喘息的空間都沒有」。

同樣首度挑戰帕運的蔡奕琳，今天在女單SH6級分組賽面對頭號種子的印度席萬（Nithya Sivan），可惜以12比21、19比21落敗，不過她表示，歷經去年杭州亞帕運的洗禮，加上這次帕運的經驗，發覺自己的上肢發力具備優勢，只要未來持續精進，有機會挑戰頂尖選手。

▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）