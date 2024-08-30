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張仁瑋關鍵失誤接受夜訓　對克迪、王建民說抱歉獲得暖心回應

▲▼兄弟二壘手張仁瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼兄弟二壘手張仁瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼兄弟二壘手張仁瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟27日主場對味全龍之戰，剛升一軍的二壘手張仁瑋在8局下出現關鍵失誤製造危機。所幸克迪穩住陣腳沒有釀成失分。賽後，總教練平野惠一與陳江和教練留下來幫助他夜訓，他也特別向投手克迪、投手教練王建民致歉。

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張仁瑋是兄弟備受期待的年輕內野手，在二軍表現不俗，25日升上一軍。平野惠一期待他成為岳東華的競爭者。

張仁瑋本季首度升一軍，坦言剛上來還是有點陌生，也多少有些壓力。藉由這次失誤接受特訓，他表示，「接不好都多練，感謝教練們留下來陪我訓練。每接一球就講解一次，針對沒接好的點做修正。聽了就要做到，這兩天也一直重複訓練。」

因為失誤讓克迪面對一、三壘危機，張仁瑋很自責。賽後他去跟克迪道歉，克迪個性開朗，暖心回應說，「沒關係。」張仁瑋也向投手教練王建民道歉，他說：「讓投手帶來壓力，所以很不好意思。他也說沒關係，克迪有幫我守下來了。」

平野惠一與陳江和都給予鼓勵，張仁瑋說：「平野教練一直都希望我可以更好。」不確定當天留下來夜訓練了多久，張仁瑋坦言，「滿腦子都是守備，沒有感覺過了多久、練了多少。」

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