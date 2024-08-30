古久保對張趙紘印象深　桃猿盼打造下一個吉力吉撈、陳俊秀

▲樂天桃猿9名新人拜碼頭，張趙紘 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿30日為新人舉辦加盟儀式，9名新人全員到齊，其中第一指名張趙紘，總教練古久保健二看好他能成為未來主砲。球團對他有高度評價，期待把他打造下一位吉力吉撈．鞏冠、陳俊秀。

古久保健二表示，張趙紘擁有很強的打擊，尤其是擊球初速相當出色，「希望他今後能夠成為球隊的主砲。」

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沈鈺傑表示，張趙紘的力量是無庸置疑，他在高二時期就展現了長打能力，包括在去年的U18世界盃單局兩轟，高三也產出許多全壘打，「最難能可貴的是，他是用木棒開轟，這一次對U23練習賽也有擊出很遠的全壘打。」

張趙紘目前跟隨U18中華隊培訓，預計9月8日賽事後回母隊。樂天桃猿初步規劃安排他練角落內野，沈鈺傑說，「三壘先練看看，一、三壘不固定，就看教練團怎麼規劃，球探也有球探的建議，再看進來的狀況怎樣。」

外界評估，張趙紘有潛力成為吉力吉撈．鞏冠或陳俊秀這類型的強打重砲手。沈鈺傑直言，當然有期待，不過目前他的身形太過壯碩，進來之後會再安排一些特別菜單。

桃猿9名新人張趙紘、何品室融、王宇翔、賴威誠、曾冠傑、游承勳、李家明、呂承諺、盧冠宇今天全員到齊。球隊也特別為新秀們安排財務規劃講座，灌輸正確的理財觀念。

古久保健二勉勵小球員，現在站在職棒起跑點，「希望他們能夠學習到很多東西，向學長多看、多學習，包括技術、練習方面，變成自己的東西。」

▲樂天桃猿9名新人拜碼頭 。（圖／樂天桃猿提供）