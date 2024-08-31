「小蠻牛」艾卡拉茲大爆冷止步美網次輪　創18年尷尬紀錄

▲世界排名第3的艾卡拉茲爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

高居世界第3的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在今年美國網球公開賽男單以1比6、5比7、4比6，輸給荷蘭范德贊德舒爾（Botic Van De Zandschulp），止步男單次輪，堪稱本年度最大冷門之一。

艾卡拉茲本場比賽狀態不佳，首盤完全失去節奏，第2盤發球也未能恢復威力，反觀世界排名第74名的范德贊德舒爾展現了冷靜和專注，並利用艾卡拉茲的失誤取得勝利。本場比賽也終結艾卡拉茲這位法網、溫網冠軍，在大滿貫賽的15連勝。

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21歲的艾卡拉茲賽後坦言，「這是一場我自己內心的鬥爭。網球比賽中，你不僅要與對手抗爭，還要在心理上保持冷靜，才能在比賽中做出更好的決策。今天我不僅跟對手比賽，也與自己的內心抗爭，不過我情緒多次失控。」

艾卡拉茲擁有4座大滿貫冠軍，本屆巴黎奧運也拿下銀牌，因此這場爆冷輸球沒人能預料到。艾卡拉茲坦承緊密的賽程可能讓他感到疲憊，但他並不想以此作為藉口。

根據《ESPN》報導，艾卡拉茲是自2006年盧比西奇（Ivan Ljubicic）後，首位在美網前2輪出局的男單前3種子。同時也創下1999年瑞夫特（Patrick Rafter）肩傷退賽以來，美網奪冠熱門最早出局紀錄。

▲范德贊德舒爾。（圖／達志影像／美聯社）