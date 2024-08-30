快訊／輪椅羽球女將楊伊宸不敵世界第5強敵　無緣開張帕運首勝

▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運熱烈展開，台灣帕拉羽球女將楊伊宸於台灣時間今(30)日下午迎接個人單打首戰，於小組賽交手昨天才剛在雙打賽事對決的瑞士勁敵倫格利(Ilaria Renggli)，面對女單世界排名第5的倫格利，單打世界排名第13的楊伊宸陷入苦戰，最終以9比21、18比21直落二吞敗，無緣開張帕運首勝。

現年43歲的楊伊宸為輪椅WH2級的帕拉羽球好手，她因為一場意外導致脊椎損傷，只能倚靠輪椅代行，一開始無法接受的她，透過朋友的鼓勵，從羽球場慢慢找回自信，自2013年開始加入帕拉羽球行列的楊伊宸，2016年開始出戰國際賽，不僅挑戰單打賽事，還與好拍檔胡光秋組成雙打搭檔，挑戰全球大賽。

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前一屆東京帕運，楊伊宸並沒有辦法拿下參賽資格，使她陷入大低潮，透過好搭檔的鼓勵後，休息了近兩年的她重回球場，一舉拿下巴黎帕運門票，也終於登上夢寐以求的世界殿堂。

昨天楊伊宸與胡光秋迎來巴黎奧運初登場，也是本屆帕運中華隊首場比賽，她們在輪椅WH1-WH2羽球女雙小組賽對決世界排名第二的瑞士組合馬泰(Cynthia Mathez)、倫格利，可惜台灣組合以以10比21、19比21直落二吞敗，沒能拿下小組賽開門紅。

今天楊伊宸迎來女單賽事，與昨天剛在女雙交過手的倫格利再度對決，面對於2022東京帕拉羽球世界盃摘下WH2級女單銅牌的勁敵倫格利，楊伊宸首局開賽打得並不順，被對方開賽拉開後就沒能追回失分，最終以9比21讓出首局。

次局漸入佳境的倫格利持續調動角度，使得楊伊宸發生不少失誤，也使得開賽互有往來的分數被倫格利慢慢拉開，然而楊伊宸在次局中段開始追分，一度追到12比14的2分差距，不過倫格利穩住陣腳，次局末段再將比數拉開，以21比18直落二收下勝利。