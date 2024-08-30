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大谷翔平達3000打席日本第4人！道奇本季最速80勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今對金鶯3連戰最後一役，5打數無安打，為先發9人唯一沒安打的選手，中斷連3場安打。不過他在第2打席達成3000打席成就，為日本選手第4人。道奇終場6比3勝出，系列賽取得2勝1負。

金鶯隊此戰派出左投波維奇（Cade Povich）。大谷翔平首度對到波維奇，首局擊出中外野飛球遭接殺，雖然未能上壘，但擊球速度達104.6英里（約168.3公里）、擊球角度19度，飛行距離達376英尺（約114.6公尺），差點就飛出全壘打牆。

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第2局兩出局一壘有人的狀況下，大谷遭到三振。第4局無人出局二壘有人時，他再次擊出中外野飛球，未能貢獻分數。第6局領先打席面對第3任投手索托（Gregory Soto），他仍舊擊出中外野飛球。

比賽進入到第8局，道奇以2分領先且一出局無人上壘，大谷再次上場打擊，這次擊出左外野飛球。球場一度響起熱烈歡呼，不過球在接近全壘打牆前遭到接殺，大谷也露出懊惱的表情。

大谷翔平打完此戰後，成為第4位達成生涯3000打席的日本選手，前3人分別是鈴木一朗、松井秀喜、青木宣親。不過單場5支0，打擊率降至2成92。

道奇先發投手米勒（Bobby Miller）主投5局只被敲2安，挨轟失掉3分，贏得本季第2勝。波維奇苦吞本季第7敗。

道奇隊贏得此戰，成為大聯盟中率先拿到80勝的球隊，本季戰績80勝54敗，與國聯西區第二名響尾蛇隊的差距擴大到4場。

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