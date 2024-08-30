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快訊／激戰到打歪球拍！楊博軒、胡綾芳惜敗地主奧運銀牌止步韓國賽8強

▲▼台灣混雙楊博軒／胡綾芳。（圖／CFP）

▲台灣混雙楊博軒、胡綾芳。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳今(30)日迎來超級500系列的韓國羽球公開賽8強賽事，交手地主、奧運銀牌組合金元昊、鄭娜銀，首局台灣組合就打出強勢進攻，以21比15搶得先機，不過次局韓國組合逆襲，以21比17扳平，雙方戰到決勝第三局，韓國組合趁著台灣組合陷入亂流一波帶走，以21比13拿下，楊博軒、胡綾芳止步韓國賽8強。

楊博軒、胡綾芳今年賽季表現出色，除了在超級750系列的新加坡公開賽奪銀外，上週的日本公開賽也攜手叩關4強，兩人本週轉戰韓國，先在32強以直落二打下台灣同鄉陳政寬、許尹鏸，16強再以2比1逆轉大馬組合陳建銘、賴沛君，摘下8強門票。

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此役雙方開賽就展開激戰，台灣組合也從一開始就取得領先優勢，並牢牢把握著領先，第一局打到17比12時，胡綾芳回擊甚至把球拍打歪，換了一支球拍才繼續比賽，楊博軒、胡綾芳首局表現強勢、從頭領先到尾，地主組合苦追也追不上，台灣組合以21比15收下首局。

次局雖然台灣組合延續火燙手感，開賽仍握領先優勢，然而次局中段韓國組合靠著網前的角度調動以及台灣組合的接發球出現亂流，連拿6分把比數追平並逆轉取得局末點，韓國組合以21比17拿下次局，雙方戰成1比1平手。

決勝第三局，雙方戰成3比3平手之後，韓國組合連得3分取得微幅領先優勢，此後台灣組合不斷追趕，一度追成11比12，僅落後1分，但韓國組合穩住陣腳，連得7分將差距拉開直接一波帶走，最終韓國組合以21比13穩穩收下第三局，後來居上奪勝。
 

關鍵字： 楊博軒胡綾芳羽球混雙韓國

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