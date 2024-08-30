道奇王牌葛拉斯勞復健進度慢　總教練：希望本季回歸

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）17日因右肘肌腱炎被放進15天傷兵名單，但狀況一直不明朗，先是傳出可能無法準時歸隊，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天（30日）又表示，「希望他本季能回歸。」

30歲的葛拉斯勞本季先發22場，拿下9勝6敗、防禦率3.49，主投134局、送出168次三振都是生涯單季新高。原定於18日對紅雀先發，但因傷必須取消先發，並進入15天傷兵名單，這也是他本季第2次進入傷兵名單，先前他曾因背部緊繃被列入15天傷兵名單。

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原本預計葛拉斯勞很快就會復出，但他的恢復進度緩慢，目前為止連牛棚訓練都還沒開始，根據總教練羅伯斯表示，預計他明天將進行傳接球練習，「我們希望他的狀態能持續良好，並能在週六和週日繼續進行傳接球練習。」

對於葛拉斯勞的狀態，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「目前還沒有後續計劃，這都取決於他自己的感覺，計劃可能會有所改變。他已經有幾天沒投球了，情況確實比較緊迫。」而對於他在本季復出的可能性，羅伯斯則表示，「我們抱有期待，但仍有許多不確定因素。」