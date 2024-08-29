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AUSF首次舉辦室內射箭賽　亞洲大學射箭錦標賽紅館開戰！

▲亞洲大學射箭錦標賽紅館開戰。（圖／大專體總提供）

▲亞洲大學射箭錦標賽紅館開戰。（圖／大專體總提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024年第2屆亞洲大學射箭錦標賽，將於8月30日至9月1日在台北體育館熱烈展開，本次賽事由亞洲大學運動總會(Asian University Sports Federation, AUSF)主辦、教育部體育署指導，共吸引來自7個國家地區、46位大學射箭好手共襄盛舉，包括印度、新加坡、菲律賓、馬來⻄亞、泰國、蒙古和台灣。

本屆賽事與首屆在馬來⻄亞舉辦的室外射箭不同，是AUSF首次舉辦的室內射箭賽事，比賽分組分為反曲弓及複合弓的男、女子個人項目，室內射箭賽事的比賽距離為 18 公尺，為近年來在亞洲逐漸流行的射箭項目，新穎的賽事形式將為各國選手帶來嶄新的挑戰和機會。

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此次的室內射箭賽事也是繼2019亞洲大學3對3籃球錦標賽後，台灣睽違5年再度承辦AUSF賽事，期望選手們除了在賽場上能夠充分交流，也能在賽事期間體驗台灣的風土⺠情。

這次中華隊一共遴派15名隊、職員，由田仁秀教練及郭振維教練領軍，反曲弓項目由3位男選手劉泰言、張譯中、張建強，3位女選手劉詩翎、王芯柔、劉沛妤攜手出擊，複合弓項目同樣也派出3位男選手黃錦樂、林昱全、張正韋、3位女選手李品軒、王律勻、楊天玥為國出征，其中來自台北市立大學的劉詩翎選手在近年的全國大學運動會反曲弓女子項目中屢次奪金，今年除了代表中華隊參加賽事外，她也將於開幕典禮上擔任選手代表進行宣誓，期望在這次賽事中取得優異成績。

關鍵字： 射箭亞洲大學AUSF

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