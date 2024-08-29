有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! ???????? pic.twitter.com/zD7QsbX5SI — MLB (@MLB) August 29, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇為大谷翔平與他的愛犬Decopin推出限量搖頭娃娃公仔，並在今天發給4萬名觀眾，球場一大早就排起長隊，球團為此提前4小時開門。Decopin今天陪主人上班，同時受邀開球，成為前所未見的開球主角。

大谷翔平今天帶愛犬上班，並向大家介紹球團推出的限量公仔。賽前，球團同時邀請Decopin開球。大谷翔平先抱著Decopin走向投手丘，下了「等待」的指令後，自己蹲在本壘板前。

Decopin乖乖在投手丘上等候，並叼起放在地上的球、跑向大谷，成功把球送到他的手中，完成這個「可愛至極」的開球。大谷對Decopin微笑著，輕輕摸了摸牠的頭，隨後與牠擊掌並給予零食獎勵。

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這場前所未見的開球儀式迅速引發熱議與關注，球迷對這一創意的開球儀式表示喜愛，紛紛留言，「從未見過如此可愛的開球儀式」、「這主意真有趣」、「Decopin比我還聰明」、「這真的很創新啊！」、「道奇隊的演出真是太棒了！」。

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖以下同／達志影像／美聯社）