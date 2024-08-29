快訊／大谷翔平帶愛犬上班　首打席就炸裂！本季第42轟出爐

THERE GOES DECOY'S DAD. pic.twitter.com/uNNgHI30sP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 29, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平29日（台灣時間）主場迎戰金鶯，首局首打席就敲出全壘打，本季累計42轟，幫助球隊先馳得點。

大谷翔平達成「40全壘打和40盜壘」之後，手感持續火燙，從8月以來，他已經繳出雙位數全壘打，這是他本季第二度單月達成雙位數全壘打（6月，12轟），也是首次單一賽季有多個月份繳出雙位數全壘打。

此役對戰金鶯，大谷翔平首打席就把球扛出右外野，生涯對戰金鶯全壘打數累積9支。這發全壘打擊球初速102.2英里（約164.6公里），飛行距離391英尺（約119.2公尺），仰角33度。

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在球隊第133場比賽中打出第42號全壘打，大谷翔平有機會在今年產出51轟。他的全壘打產量速度驚人，特別是在下半季，36場比賽中擊出了13支全壘打。本賽季剩餘29場比賽，他有望達成歷史上首位「50轟、50盜壘」的壯舉。

這一天，大谷翔平與他的愛犬Decopin的搖頭娃娃掀起熱潮，球團現場發放，只有前四萬名觀眾能拿到。為了拿到公仔，從早上起，球場外就大排長龍。

大谷翔平今天也帶著Decopin一同來到球場，手持超稀有的搖頭娃娃。Decopin還受邀開球，牠嘴裡叼著球，從投手丘跑向捕手及主人大谷翔平，成功完成了這個重要的任務。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）