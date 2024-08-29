球迷大喊「你很爛！」　小熊捕手單場7打點帶隊大逆轉

7 RBI for Christian Bethancourt and the @Cubs have stormed back from 7 runs down to take the lead ???? pic.twitter.com/uwV9NhA47U — MLB (@MLB) August 28, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

芝加哥小熊克服7分落後，以14比10逆轉擊敗匹茲堡海盜，小熊捕手貝登科特（Christian Bethancourt）單場3安、7打點，更在9局上敲出勝利打點，幫助小熊完成驚天逆轉秀，也實現系列賽3連戰橫掃。

海盜派出「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）掛帥先發，主投5局失3分，送出6次三振，防禦率2.33，退場時海盜還以3比10領先。

雖然海盜握有7分領先，但牛棚卻在7局上開始放火，尼古拉斯（Kyle Nicolas ）被貝登科特敲出2分砲，小熊還落後5分；8局上貝登科特又敲出2分打點二壘安打，以及哈普（Ian Happ）適時安打帶有1分打點，將火球男查普曼（Aroldis Chapman）打退場；9局上阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在二、三壘有人情況下被敬遠，輪到貝登科特上場打擊，他敲出帶有2分打點二壘安打，助小熊逆轉海盜，該局小熊打下6分大局，將比分逆轉為14比10。

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賽後貝登科特談到9局上站到打擊區的感想，「有一個球迷大聲喊著，『你很爛！』這也讓我心裡想著，『這次你不能爛，你得讓他閉嘴』而我做到了。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）稱讚貝登科特的表現，「他的出賽機會不多，但每次只要上場，總是有長打、打點，還能阻殺跑者。他的表現令人難以置信，自從他來到這裡以來，他的表現就非常好。」

同時康索也表示貝登科特不僅在場上貢獻巨大，心理上更是堅持不懈，克服了許多挑戰。這次逆轉勝象徵小熊本賽季的韌性，從季初的困境中逐步爬升，現在小熊距離國聯外卡最後席位還有5場勝差。

上一次小熊從7分以上的落後完成逆轉勝是在去年4月12日（台灣時間），當時他們以14比9擊敗水手。芝加哥在這個系列賽得到41分，也是自1901年以來，他們在系列賽（3場以下）中第4次得下如此多的分數。

▲小熊捕手貝登科特（Christian Bethancourt）。（圖／達志影像／美聯社）