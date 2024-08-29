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大谷與愛犬搖頭娃娃超Q！球迷瘋搶掀塞車潮　道奇提前4小時開門

點評：洛杉磯道奇投手大谷翔平28日（台灣時間29日）主場迎戰金鶯隊，預計以開路先鋒、指定打擊身份出場。由於當天球場將向前4萬名觀眾發放大谷與他愛犬「Decopin（英文名Decoy）的特製搖頭娃娃，現場在開門前就已經大排長龍。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此感到驚訝，「看來這款搖頭娃娃需求非常高喔。」

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇投手大谷翔平28日（台灣時間29日）主場迎戰金鶯隊，預計以開路先鋒、指定打擊身份出場。由於當天球場將向前4萬名觀眾發放大谷與他愛犬「Decopin（英文名Decoy）的特製搖頭娃娃，現場在開門前就已經大排長龍。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此感到驚訝，「看來這款搖頭娃娃需求非常高喔。」

面對如此熱烈的場面，羅伯斯難掩驚訝之情。他說，「能順利到達球場就讓人感到開心了！這真是難以置信，光是進入道奇體育場就花了很長的時間。如果你計劃來觀賽，那麼現在就應該出發了！」

隨後談到大谷翔平，他忍不住讚嘆，「翔平真是太棒了，表現一直都很出色，看得出來他非常享受與他的狗狗一同進行宣傳活動。這對道奇隊來說也是一件非常好的事，很棒。」

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記者進一步提問，賽季接近尾聲時，是否仍然會對大谷的表現感到驚訝？羅伯斯說，「是的，我從未見過像他這樣能帶來如此巨大影響力的球員，這真是令人難以置信。」

根據外媒報導，因為僅限前4萬名觀眾領取，球場周邊在開門前便擠滿了想要獲得搖頭公仔的粉絲，場面一度陷入混亂。球迷蜂擁而至，導致周邊道路堵塞數公里，球場工作人員甚至無法進場。為應對這一情況，球場提前開門。原本19點開賽的比賽通常於賽前兩小時，也就是17點開門，但這一天破例提前4小時，在15點前便開放了大門。

門票價格也因此飆升，截至前一天，最便宜的門票價格高達128美元（約4128台幣）。即便如此，粉絲們還是設法購買到了門票。相比上次首次發放大谷搖頭公仔，這次的熱潮更加高漲。

▲大谷翔平 。（圖／取自道奇官方粉絲團）

▲大谷翔平帶愛犬參加宣傳活動      。（圖／取自道奇官方粉絲團）

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