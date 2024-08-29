巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

▲巴黎帕運，台灣隊伍入場。（圖／路透）



文／中央社

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式，台灣代表團名列第150個進場的國家，進場時場邊響起歡呼聲。法國電視台轉播主持人在進場時又再度特別介紹，說「旗幟上是中華台北，但就是台灣」。

巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）28日晚間在巴黎協和廣場舉行開幕式，以擁有逾3000年歷史的埃及盧克索方尖碑為中心，5萬多名觀眾在周邊搭起的看台上為來自168國、超過5000名運動員奮力鼓掌。

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巴黎主辦方堅持特色，仍選擇走出體育館，善加利用花都得天獨厚的古蹟與景觀。選手與代表團晚間8點從凱旋門出發，行經有世界最美大道之稱的香榭大道，走向儀式舉辦場地協和廣場（Place de la Concorde），遠方背景則是閃著紅光的艾菲爾鐵塔，法式浪漫展露無遺。

在法國DJ的現場音樂演出下，各國代表團紛紛進場。台灣代表團台灣以TPE為代碼，名列第150個進場的國家，前後分別為敘利亞、坦尚尼亞。

此次負責全程轉播的仍是法國電視2台（France 2），當中華台北隊進場時，主持人再次以較其他代表隊更長的時數特別介紹台灣。

主持人說，「這要花點時間解釋一下，他們的旗幟是中華台北，但就是台灣。不過參與體育活動時，就會以『中華台北』稱呼，如之前的奧運和現在的帕運」。

本屆巴黎帕運開幕式掌旗官由田徑標槍女將劉雅婷搭配代表團年紀最輕、未滿18歲的桌球新星陳柏諺，另外還有三度榮登帕運殿堂的45歲桌球名將程銘志等，一共12人參與盛事。

輪到台灣代表團進場時，劉雅婷、陳柏諺攜手拿著中華奧會會旗，場邊響起不少的歡呼聲。

帕運開幕式藝術總監與奧運開幕式同為喬里（Thomas Jolly），主要編舞家將是瑞典全球知名舞者艾克曼（Alexander Ekman），演出與身障舞者合作，在方尖碑下的主舞台展現力量與勇氣。聖火交接點燃，儀式順利在歡樂溫馨的氣氛下結束，也為巴黎帕運正式揭開序幕。