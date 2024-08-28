全部都是壞球卻被三振！　道奇史密斯遇爭議判決引發球迷不滿

Will Smith didn't get a strike that at bat pic.twitter.com/JfcgimGzjZ — Blake Harris (@BlakeHHarris) August 28, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇今天（28日）以2比3輸給巴爾的摩金鶯，這場比賽因幾次好球帶爭議判決引發球迷憤怒，特別是8局下道奇落後1分時，史密斯（Will Smith）被6顆不在好球帶的球三振，更讓道奇教練團和球員不滿。

史密斯8局下在二壘有人的情況下站上打擊區，面對幾次好球帶邊緣的判決，全都被判為好球，最終被三振出局。但這些球實際上都在壞球區，史密斯也在出局後露出不滿的表情。

9局下蒙西（Max Muncy）也遇到類似的情況，在1出局一壘有人的情況下，1顆外角低伸卡球被判為好球，這也讓道奇隊板凳席上的球員們無法接受，羅哈斯（Miguel Rojas）甚至站起來強烈抗議，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也大聲表達不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽的爭議性判決在網上引發熱議，許多球迷對裁判的好球帶表示質疑，「這真是太過分了」、「難怪史密斯會露出那種表情」、「史密斯1次也沒揮棒，6球全是壞球就被三振出局了」、「裁判的好球帶也太大了吧」。

▲道奇史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）