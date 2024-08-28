比賽中「無碰撞倒地」　烏拉圭足球員送醫搶救後不治

Fallece Juan Izquierdo, futbolista uruguayo del @Nacional que sufrió un paro cardíaco el pasado jueves durante un partido de la @Libertadores. #QEPD ✝️????️ pic.twitter.com/IqHCGdxTy8 — Tribuna Noticias (@NoticiasTribuna) August 28, 2024

▲烏拉圭足球員伊茲奎埃多（Juan Izquierdo）「無碰撞倒地」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據《ESPN》報導，烏拉圭足球員伊茲奎埃多（Juan Izquierdo）在當地時間22日發生「無碰撞倒地」失去意識，雖然緊急送往醫院，仍在今天宣布他不幸去世。

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效力烏拉圭國民隊的27歲後衛伊茲奎埃多，在南美自由盃的賽事中發生意外，當時國民隊對上聖保羅隊，比賽進行第84分鐘時伊茲奎埃多在沒有身體接觸的情況下突然倒地，之後被確認為心律不整讓心臟驟停。雖然他被急速送往醫院，但經過幾天搶救後，還是未能挽救生命。

國民隊在社群媒體發文表示，「懷著無比沉痛與震驚的心情，國民隊宣佈我們心愛的球員伊茲奎埃多逝世。我們向他的家人、朋友、同事和摯愛致以最真誠的慰問，整個國民隊都在為這無法彌補的損失哀悼。」

聖保羅隊也表示，他們對這一消息深感悲痛，稱這是「足球界悲傷的1日」；南美足協主席多明戈斯（Alejandro Dominguez）也向伊茲奎埃多的親朋好友表達哀悼之情，並表示，「南美足球正在哀悼中。」