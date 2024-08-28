「麟榤配」南韓賽16強內戰「李楊配」　台灣保底1組男雙進8強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤本周轉戰超級500系列南韓公開賽，昨(27)日首輪對上老經驗的地主組合申白喆、高成炫，苦戰近1小時以21比12、19比21、25比23驚險挺進16強，下一戰將與高居第3種子的另一個台灣組合李哲輝、楊博軒爭搶8強門票，台灣「保底」會有1組男雙前進8強。

王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌2連霸後，因為李洋準備退休轉任教職，王齊麟改搭21歲小將邱相榤，兩人上周首次合拍就以直落2扳倒日本最強男雙保木卓朗、小林優吾，無奈次輪遭逆轉落敗，止步超級750系列日本公開賽16強。

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「麟榤配」本周轉戰南韓公開賽，昨日首戰面對地主組合申白喆、高成炫，雙方一路打到決勝第3局，麟榤配展現強心臟化解了3個賽末點，辛苦搶下16強門票，次輪將與本周世界排名來到新高第10的「李楊配」李哲輝、楊博軒進行「台灣內戰」，爭奪8強門票。

▲「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

李哲輝、楊博軒今年狀態火燙，兩人年初先在超級300系列德國公開賽封王，接著又在超級750系列法國公開賽拿下亞軍，全英公開賽也打進4強，並在亞錦賽鍍銅，兩人榮膺今年南韓賽男雙第3種子，首輪以21比13、21比15，不到半小時就輕鬆拍落同鄉陳子睿、林煜傑。

台灣還有另一組男雙兄弟檔李芳任、李芳至晉級16強，他們16強賽的對手是印尼第7種子肖希布·菲克里 (Muhammad Shohibul Fikri)、馬丁(Daniel Marthin)。