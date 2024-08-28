運動雲

>

周天成拚台北賽第5冠刷新賽史紀錄　昨驚傳「咳出血痰」休養中

▲台北羽球公開賽，周天成晉級16強比愛心慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

▲周天成將挑戰台北公開賽第5冠。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成上周在超級750系列日本公開賽拿下亞軍，因為腳起了水泡退出本周的南韓公開賽，昨(27)日卻傳出他「咳出血痰」，檢查後確認左肺泡與周圍軟組織受損，正在休養中，不過他應該能如期出戰下周開打的台北羽球公開賽，他榮膺男單頭號種子，尋求個人賽史第5冠。

超級300系列台北公開賽9月3日開打，今年狂打了15站世界巡迴賽的台灣一哥周天成，是男單第1種子，他也是賽史男單最多冠紀錄保持人，他曾在2016、2017、2019、2022年4度封王，這次將挑戰第5冠繼續刷新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周天成在巴黎奧運成為羽球賽史第6位「連3屆打進男單8強」的選手，上周則殺入日本公開賽決賽，可惜最終不敵法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier)，再次錯過生涯「獨缺」的750等級冠軍。

▲台北羽球公開賽，周天成出賽。（圖／記者林敬旻攝）

周天成本周並未參加超級500系列南韓公開賽，原本退賽的原因是腳起水泡，昨日卻驚傳他咳出血痰，到醫院進行精密檢查後發現左肺泡及周圍軟組織受損，還好沒有氣胸，目前沒有大礙，但必須休養1周。

本周重返世界第9的周天成，台北賽首輪對手是印度賈姆斯里(Saran Jamsri)；世界排名來到生涯新高第14的「左手重砲」林俊易榮膺第2種子，首戰將對決學弟廖倬甫；第3種子「羽球王子」王子維、第4種子蘇力揚首輪對手都是資格賽選手；第5種子李佳豪要面對加拿大Victor Lai。

關鍵字： BWF羽球台北公開賽周天成

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

球團打臉坐車假消息！李灝宇沒有報銷 今起進7天傷兵名單

球團打臉坐車假消息！李灝宇沒有報銷 今起進7天傷兵名單

「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔　擔心因傷拖累球隊

「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔　擔心因傷拖累球隊

跨欄女神羅佩琳求突破　力拚2026名古屋亞運入場券

跨欄女神羅佩琳求突破　力拚2026名古屋亞運入場券

熱門新聞

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辜仲諒：連4棒都短打是什麼水準？

2第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

3克迪：我的狗狗在哪呀　隊友汪汪相挺

4麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠

5練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

最新新聞

1張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊勝U23

2大谷3年單季150安　道奇不敵金鶯

3山口茜南韓賽首輪爆冷出局

4辜仲諒：連4棒都短打是什麼水準？

5烏拉圭足球員比賽中無碰撞倒地去世

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

陳連宏「正名」打擊教練　林華韋：責任會不一樣

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366