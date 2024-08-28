周天成拚台北賽第5冠刷新賽史紀錄　昨驚傳「咳出血痰」休養中

▲周天成將挑戰台北公開賽第5冠。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成上周在超級750系列日本公開賽拿下亞軍，因為腳起了水泡退出本周的南韓公開賽，昨(27)日卻傳出他「咳出血痰」，檢查後確認左肺泡與周圍軟組織受損，正在休養中，不過他應該能如期出戰下周開打的台北羽球公開賽，他榮膺男單頭號種子，尋求個人賽史第5冠。

超級300系列台北公開賽9月3日開打，今年狂打了15站世界巡迴賽的台灣一哥周天成，是男單第1種子，他也是賽史男單最多冠紀錄保持人，他曾在2016、2017、2019、2022年4度封王，這次將挑戰第5冠繼續刷新紀錄。

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周天成在巴黎奧運成為羽球賽史第6位「連3屆打進男單8強」的選手，上周則殺入日本公開賽決賽，可惜最終不敵法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier)，再次錯過生涯「獨缺」的750等級冠軍。

周天成本周並未參加超級500系列南韓公開賽，原本退賽的原因是腳起水泡，昨日卻驚傳他咳出血痰，到醫院進行精密檢查後發現左肺泡及周圍軟組織受損，還好沒有氣胸，目前沒有大礙，但必須休養1周。

本周重返世界第9的周天成，台北賽首輪對手是印度賈姆斯里(Saran Jamsri)；世界排名來到生涯新高第14的「左手重砲」林俊易榮膺第2種子，首戰將對決學弟廖倬甫；第3種子「羽球王子」王子維、第4種子蘇力揚首輪對手都是資格賽選手；第5種子李佳豪要面對加拿大Victor Lai。