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戴資穎台北賽「最後一舞」榮膺頭號種子　挑戰3連霸、賽史第6冠

▲▼ 台北公開賽，戴資穎 。（圖／大會提供）

▲戴資穎將在台北賽最後一舞尋求3連霸 。（圖／大會資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

超級300系列台北羽球公開賽將在9月3日登場，籤表已經出爐，台灣球后戴資穎榮膺女單頭號種子，她將在台北賽「最後一舞」挑戰3連霸、賽史第6冠，尋求完美謝幕。小戴上周在超級750系列日本公開賽8強再次傷到左膝，緊急退賽回台治療，不過她應該會依照原定計畫參加下周的台北賽。

今年的台北公開賽將在台北小巨蛋舉行，這項超級300系列賽事曾因疫情連續2年停辦，直到2022年才復辦，台灣一姐戴資穎與完成奧運金牌2連霸的「黃金男雙」成員李洋都將迎來台北賽「最後一舞」。

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身為地主代表的戴資穎榮膺女單頭號種子，首輪對手是世界第67的印度20歲小將赫蔓特(Tanya Hemanth)。除了小戴之外，籤表上最大咖的女單選手是第2種子，29歲的印度一姐辛度，她是2019年世錦賽金牌得主，在奧運賽場則收穫1銀1銅。

▲▼ 台北公開賽，戴資穎 。（圖／大會提供）

戴資穎在巴黎奧運後僅休2周就轉戰日本公開賽，在雙膝傷勢未癒的情況下，仍連3場直落2過關晉級4強，但她8強賽為救球再次傷到左膝，當下表情十分痛苦，咬牙打完該場比賽後，隔日就宣布退賽，緊急返台接受治療和檢查，不過她應該會依照原定計畫參加下周的台北公開賽。

戴資穎過去曾5度在台北賽封后(2012、2016、2018、2022、2023)，本屆最後一舞尋求3連霸以及個人賽史第6冠；另外，她在台北賽還保有跨屆20連勝的紀錄。

關鍵字： BWF台北賽戴資穎

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