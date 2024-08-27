高國麟領軍突破封鎖　悍將4比2逆轉桃猿擺脫4連敗

▲高國麟 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將27日作客樂天桃猿，前5局沒有擊出任何安打，遭到桃猿先發投手陳克羿壓制，6局終於突破封鎖，高國麟擊出逆轉2分打點安打，幫助富邦悍將4比2勝出，擺脫4連敗困境。

悍將今天賽前做出異動，打擊教練改為陳連宏，打線則以25歲以下選手為主，先發9人僅李宗賢、申皓瑋以及高國麟超過25歲。

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高國麟31歲是陣中年紀最長，此役扮演稱職老大哥，7局關鍵二壘安打，一棒率隊超前。不過他在8局遭觸身球擊中，隨後被換下場。

桃猿先發投手陳克羿一開賽讓悍將吃足苦頭，前5局維持「無安打」，僅在5局因保送戴培峰讓對方首次上壘。

悍將在6局上靠池恩齊安打突破陳克羿的「無安打」封鎖。7局上，陳克羿續投，保送董子恩後被戴培峰擊出本場第2安，教練團決定換投。

悍將也藉此開啟反攻，高國麟從蘇俊璋手中擊出致勝安，獲選單場MVP。

悍將洋投羅戈在第4局被林承飛擊出2分砲，但接下來投到7局沒有再丟分，也獲得打線支援，順利拿下本季第8勝。富藍戈、曾峻岳合力封鎖，守住球隊勝果。

陳克羿此役先發6局僅被敲2安，另有2保送、5次三振，失掉3分責失，勝投變敗投，吞本季第5敗。

