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突然接任高苑工商總教練　前職棒投手林樺慶：挑戰自己

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林樺慶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

高苑工商在開學前進行教練團異動，由前職棒投手林樺慶接任總教練，他坦言，這是挑戰自己的機會。

由於原總教練李來發決定退休，高苑工商先安排壽天國小資深教頭鄭英俊擔任教頭，但4月初帶比賽的過程中猝逝，因此需要再次更換總教練，由林樺慶接掌兵符。

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林樺慶表示，因為李總要退休，沒想過會突然接到這個任務。近一年帶隊有成績，這樣的經驗有幾分。當總教練還是在做一樣的事，雖然責任不同，但盡量保持平常心。

原總教練李來發將退到幕後擔任高級顧問，教練團成員有謝豐駿、胡睿呈，這兩位教練也在高苑資歷豐富。林樺慶說：「他們是前輩，一起分工做好崗位的事。總教練職位壓力確實會不一樣，是挑戰自己的機會。」

高苑工商今年在王貞治盃奪冠，取得小馬聯盟青棒世界賽的代表權，一路過關打到冠軍戰，不敵墨西哥，以亞軍作收。

此行收穫滿滿，林樺慶透露，「美國的科學和硬體設備都很不錯，希望台灣可以朝一樣的方向邁進。也跟他們討教技術與觀念，例如打擊仰角的訓練方式、投手肩髖分離，還有解讀數據等。他們選手都是自費打球，不像台灣有公費制度，兩國基層文化、環境大不同，比起來台灣選手真的很幸福。」

關鍵字： 高苑工商林樺慶教練團異動棒球挑戰

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