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陳晨威請假、林子偉重返先發陣容　威斯佛終於盼到工作簽

▲▼陳克羿、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林子偉繼8月17日對統一獅之戰後，再度重返先發陣容，今（27日）對富邦悍將之戰，先發第二棒、鎮守中外野。總教練古久保健二透露，外野手陳晨威家中有事請假，不過因為只請假一天，今天沒有異動。

林子偉上一次出賽是8月18日，當時是替補上場守二壘，僅打一打席退場；進一次先發出賽則是17日，當時4打數無安打。

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逾一週多回到先發打線，古久保健二解釋，林子偉其實在撲球時，不慎用到肩膀，導致狀況沒有很理想，「現在也沒有到百分百，不過是有比較好了。」

陳晨威因親人過世、今頭七向球團請假。古久保表示，他明天就會歸隊，因此未有任何異動。

桃猿另2位主力廖健富、梁家榮近期因腳傷缺陣，歸隊時間仍尚未明朗。古久保表示，還沒有明確的時間表，「希望他們能夠盡快回來。」

陣中出現傷兵潮，桃猿仍適時咬住戰績，下半季排名第2，僅差中信兄弟半場勝差。古久保直言，這要歸功投打都有發揮，「真的是靠大家的努力。」

桃猿日前註銷洋將霸威斯，洋投底定為威能帝、魔神樂、肯特以及新洋投威斯佛。威斯佛17日來台報到，遲遲未出賽，古久保也透露，「本來有安排讓他丟一場對U18的練習賽，只是那時工作簽來不及，最近剛下來，會安排他到二軍出賽。」

▲樂天桃猿洋將威斯佛。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿洋將威斯佛。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃園樂天桃猿林子偉陳晨威傷兵潮

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