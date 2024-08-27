快訊／麟榤配奮戰56分鐘2比1力退地主組合　挺進南韓賽16強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤上周初次登上國際賽場，止步超級750系列日本公開賽16強，兩人今(27)日轉戰超級500系列南韓公開賽，首輪對上地主組合申白喆、高成炫，僅花11分鐘就以21比12先下一城，但次局以19比21讓出，所幸決勝局頂住壓力，以25比23勝出，苦戰56分鐘後以總局數2比1搶下16強門票。

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸，直接取得年終賽門票，不過李洋已是待退狀態，29歲的王齊麟則預計再戰4年，他上周首次與21歲新搭檔邱相榤出征國際賽，兩人合拍首戰就以直落2扳倒日本第1男雙保木卓朗、小林優吾，無奈次輪遭逆轉落敗，止步日本賽16強。

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王齊麟坦言還有很多需要磨合、努力的地方，但他相信兩人會越來越好。「麟榤配」本周轉戰超級500系列南韓公開賽，首輪對上地主組合申白喆、高成炫，開賽打出4比1攻勢，在被追近到6比4後，麟榤配連得了3分，將比數拉開到9比4，並以11比5進入技術暫停。

麟榤配下半局持續主宰局面，一路將分差擴大到15比6、9分差，隨後被連追5分，剩下15比11、4分領先，還好及時止血，以20比12取得8個局點，僅花11分鐘就以21比12先下一城，有了好的開始。

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

進入第2局，開局打成4比4後，南韓組合連得了2分，此戰首度超前比數，麟榤配隨後陷入5比9、4分落後，一度追到8比10、2分差，以8比11進入技術暫停。暫停過後，麟榤配繼續追趕比數，從9比13逼近到12比13， 可惜沒能一鼓作氣扳平，接著又陷入13比16、3分落後。

麟榤配局末展現韌性，15比17後連下3分，硬是以18比17超前，雙方一路打到19平，南韓組合率先以20比19取得1個局點，麟榤配沒能守住，以19比21讓出此局。

決勝第3局，麟榤配重整旗鼓打出3比1攻勢，未料接著連掉3分，反以3比4落後，雙方形成拉鋸戰，麟榤配在9比9後頂住壓力連拿2分，以11比9進入技術暫停。

關鍵的下半局，麟榤配將比數改寫為12比9，無奈隨後連丟3分遭扳成12平，他們沒有氣餒，開啟一波4比0攻勢，取得16比12、4分領先，可惜局末被追成17平，之後落入17比18、1分落後，還被對手率先以20比18得到2個賽末點。

麟榤配展現強心臟，連續化解2個賽末點，比數回到20平， 雙方一路激戰到23平，麟榤配以24比23取得1個賽末點，最終以25比23辛苦收下16強門票。