完全不在九宮格！野手登板投本季最壞好球　小熊打者傻眼無奈

The Worst Strike Call of the Year. ???? pic.twitter.com/4CUkHZfE9h — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 27, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

小熊打線今天（27日）火力全開，對海盜單場掃出21支安打、狂得18分，比賽也因此早早進入垃圾時間，為了保護牛棚，海盜在第9局派上野手泰利茲（Rowdy Tellez）登板，這也讓比賽發生完全不在好球帶9宮格的「小便球」，被主審判成好球，而打者威斯頓（Patrick Wisdom）傻在原地的有趣畫面。

泰利茲在1人出局，一、三壘有人的情況下登板，他對威斯頓的第1顆球為42英里（約68公里）的「小便球」，這球完全沒有進入9宮格範圍內，主審卻判定這顆為好球，這讓威斯頓當場愣在原地，無奈的笑了笑，還對主審碎念了幾句。

這個判決在網路上迅速引發熱議，更有球迷形容這個好球為「本季最壞的好球」。最後，這個打席威斯頓對泰利茲投出觸身球，在滿壘情況下被敲出高飛犧牲打、安打、觸身球、保送，總計主投0.2局，被敲出1支安打、1保送，並失掉1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海盜派上野手泰利茲（Rowdy Tellez）登板。圖／達志影像／美聯社）