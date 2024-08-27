謝淑薇美網混雙再搭波蘭悍將　拚兩人搭檔後第3座大滿貫金盃

▲謝淑薇、傑林斯基。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇美網將「雙線出擊」，除了與比利時老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)攜手參加女雙賽事，她也確定再次合拍波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)，「台波聯軍」榮膺混雙第7種子，挑戰合作以來的第3座混雙大滿貫金盃。

目前高居女雙世界第5的謝淑薇，今年初澳網臨時找了傑林斯基搭檔參加混雙賽事，沒想到兩人意外合拍，在澳網、溫網奪冠，法網也打進4強，兩人美網繼續合作，榮膺第7種子，首輪對手是地主組合沃莉內茲(Katie Volynets)、拉姆(Rajeet Ram)。

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「台波聯軍」將挑戰今年搭檔以來第3座混雙大滿貫金盃，詹皓晴則與34歲地主選手克拉吉塞克(Austin Krajicek)組成「台美聯軍」，首輪就有硬仗要打，強碰第4種子捷克卡雷茲可娃(Barbora Krejcikova)、澳洲伊布登(Matt Ebden)。

另外，謝淑薇女雙賽事搭檔比利時老友梅騰絲(Elise Mertens)，高居女雙第2種子。已累計7座大滿貫女雙金盃、2座混雙冠軍的謝淑薇，只差在美網封后就能完成「生涯全滿貫」紀錄。