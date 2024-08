喬科維奇首輪直落3盤過關　美網勝場數追平費德勒

▲喬科維奇(Novak Djokovic )。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)今(27日)早出戰美網男單首輪,在鏖戰2小時7分鐘後,以6比2、6比2、6比4直落三盤擊敗摩爾多瓦老將阿爾波特(Radu Albot)晉級次輪。喬帥在美網的勝場數達到89場,追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)。

這場比賽是喬科維奇自3月印第安泉大師賽以來首次參加硬地賽事,也是他在3周前贏得巴黎奧運金牌後首次參加比賽。

喬科維奇此戰並未展現出最佳狀態,全場出現了10次雙發失誤,一發球進球率僅47%,同時出現高達40次的非受迫性失誤。雖然晉級路上偶有顛簸,但他靠著犀利的底線進攻外加強力正拍掌控比賽,最終以直落三盤的比分,在2小時7分鐘內結束比賽,挺進64強。

「我希望以正確的方式開始這次比賽,我認為我做到了。」喬科維奇受訪時說道,「有些起伏是正常的,這是因為從不同的場地和奧運比賽中走來,需要從肩上擺脫生銹,我已經6個月沒在硬地比賽了,所以我還在找回那種節奏,找回在球場上的節拍」。

