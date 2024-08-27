喬科維奇首輪直落3盤過關　美網勝場數追平費德勒

▲喬科維奇（Novak Djokovic ）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）今（27日）早出戰美網男單首輪，在鏖戰2小時7分鐘後，以6比2、6比2、6比4直落三盤擊敗摩爾多瓦老將阿爾波特（Radu Albot）晉級次輪。喬帥在美網的勝場數達到89場，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

Novak #Djokovic, en su primer partido desde que ganó el oro en París, se estrena con firme victoria e iguala registro de Roger Federer en el #USOpenhttps://t.co/tHG9dF78WH [廣告]請繼續往下閱讀... August 27, 2024

這場比賽是喬科維奇自3月印第安泉大師賽以來首次參加硬地賽事，也是他在3周前贏得巴黎奧運金牌後首次參加比賽。

喬科維奇此戰並未展現出最佳狀態，全場出現了10次雙發失誤，一發球進球率僅47%，同時出現高達40次的非受迫性失誤。雖然晉級路上偶有顛簸，但他靠著犀利的底線進攻外加強力正拍掌控比賽，最終以直落三盤的比分，在2小時7分鐘內結束比賽，挺進64強。

yolculuğu başladı!



Novak Djokovic, 2024 #USOpen defterini 6-2 6-2 6-4’lük Radu Albot galibiyetiyle açtı.



@usopen pic.twitter.com/cORYaojKPW — We Are Tennis Turkey (@WeAreTennisTR) August 27, 2024

「我希望以正確的方式開始這次比賽，我認為我做到了。」喬科維奇受訪時說道，「有些起伏是正常的，這是因為從不同的場地和奧運比賽中走來，需要從肩上擺脫生銹，我已經6個月沒在硬地比賽了，所以我還在找回那種節奏，找回在球場上的節拍」。

Novak Djokovic takes first step towards historic title with clinical win at US Open https://t.co/RYUn1qpIat — Guardian Australia (@GuardianAus) August 27, 2024

喬科維奇在美網的勝場數達到89場，追平費德勒，僅次於康諾斯（Jimmy Conners）的98勝。喬帥尋求生涯第25座大滿貫冠軍，打破與澳洲名將瑪格麗特·考特（Margaret Court）並列的紀錄，他下一場將面對同樣來自塞爾維亞的捷雷（Laslo Djere），後者剛在5盤比賽中擊敗了德國名將斯特魯夫（Jan Lennard Struff）。