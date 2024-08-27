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34歲周天成今年狂打15站巡迴賽　克服癌症再締世界第1鐵人紀錄

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

34歲的台灣羽球一哥周天成上周拿下超級750系列日本公開賽亞軍，世界排名回到第9，創下個人近1年最佳排名，儘管他因為腳起水泡退出本周的超級500系列南韓公開賽，不過他今年已狂打15站巡迴賽，共出賽43場、2257分鐘，這幾項「鐵人數據」都高居今年世界巡迴賽第1。

周天成克服去年初罹癌陷入低潮，本季至今收穫1冠2亞，年初在超級300系列泰國大師賽封王，並收穫超級300系列瑞士公開賽、日本公開賽亞軍，本周世界排名回到第9，創下個人自2023年8月以來的最高排名，年終賽積分則為71720，是本季首位突破7萬大關的男單選手，高居年終賽積分榜首位。

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▲巴黎奧運周天成。（圖／中華奧會提供）

▲周天成。（圖／中華奧會資料照）

周天成在巴黎奧運成為羽球賽史第6位「連3屆打進男單8強」的選手，可惜8強賽遭逆轉落敗，沒能完成登上五環頒獎台的心願，他已經喊話要再戰4年後的洛杉磯奧運。小天從未拿年齡當藉口，身為「3局專業戶」的他，體能狀態甚至優於比他年輕10歲的對手，自律與敬業態度令人敬佩。

周天成原定本周要轉戰超級500系列南韓公開賽，不過因為腳起了水泡，開打前決定退賽，返回台灣治療和休息，備戰下周的台北公開賽。雖然跳過了南韓賽，不過小天今年狂打了15站巡迴賽，本季累計出賽43場、2257分鐘，寫下今年世界巡迴賽的「鐵人紀錄」。

除了世界巡迴賽，周天成今年也連續代表我國出戰亞錦賽、湯姆斯盃團體賽和巴黎奧運。

▲巴黎奧運周天成。（圖／中華奧會提供）

▲周天成。（圖／中華奧會資料照）

關鍵字： BWF羽球周天成日本公開賽南韓公開賽

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