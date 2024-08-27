砸中大谷翔平左手噓聲四起　光芒左投引眾怒X帳號關閉

▲大谷翔平左手腕挨球吻痛得大叫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平26日對戰光芒時，遭到光芒左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）觸身球砸中左手，網路上出現批評聲浪，這名左投的X社群帳號在賽後關閉，目前無法瀏覽。

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拉夫拉迪是在5月透過交易從小熊加入光芒，他在8局下平手局面登場，對大谷翔平投出91.8英里（約147公里）伸卡球砸到左手腕，讓他痛得大叫，形成觸身保送，道奇主場瞬間噓聲四起。隨後貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲超前，率隊以3比1獲勝。

拉夫拉迪之後先投出兩次三振，被艾德曼（Tommy Edman）敲安打，這時對決蒙西（Max Muncy）又投出靠近右肩的觸身球，讓蒙西怒瞪著他走上一壘。

雖然大谷翔平檢查骨頭沒有異常，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「這真的很可怕，而且讓人很緊張。我們幾個月前曾經歷貝茲的事件，幸好大谷翔平是被砸中前臂，如果是被砸中手部的小骨頭，可能就要缺席4到6周，那真的是很可怕的事。」

在觸身球事件後，對於拉夫拉迪的批評聲浪很多，他的X帳號在賽後關閉，目前無法瀏覽，IG帳號則是還開著。