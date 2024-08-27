「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平挑戰「50轟、50盜」不是夢，日本大聯盟專家福島良一分析關鍵在於全壘打。而且有機會挑戰松井秀喜的打點紀錄，以及鈴木一朗的盜壘紀錄。

福島良一分析，對於大谷翔平來說，挑戰個人紀錄不容易，畢竟道奇是在爭分區冠軍的隊伍，得優先考慮球隊勝利。回顧過去達成「40轟、40盜」球員，只有1988年運動家的坎塞柯(Jose Canseco)及去年勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）之外，其他球員的球隊都退出分區冠軍爭奪戰。

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大谷翔平進入8月後的打擊低迷，福島良一則提到，其實是因為面對的都是強隊，道奇剩下31場比賽，其中有11場是勝率低於五成的隊伍，最後12場中有9場是對戰排名墊底的馬林魚和落磯，仍有挑戰的機會。關鍵在於全壘打，坎塞柯曾說過只要全壘打達成，隨時都能盜壘。

大谷翔平正在與歐祖納（Marcell Ozuna）展開三冠王爭奪戰，雖然8月打擊率下降讓出領先位置，但近兩場合計6打點，以94打點再度攀升並列第一，距離2021年生涯紀錄106打點，只差「6」，距離日本松井秀喜116打點日本紀錄也近了。

大谷翔平目前40次盜壘，也有機會挑戰鈴木一朗2001年單季56盜。自從大谷翔平被排在首棒之後，盜壘數明顯增加，34場比賽有17盜，只要再剩下31場比賽保持進度，也有機會達成。