全場僅丟2局　衛冕冠軍美國新星高芙晉級美網次輪

2024年美網女單首輪,衛冕冠軍、本屆第三種子的美國新星高芙(Coco Gauff)以6比2、6比0直落二擊敗法國選手格拉切娃(Varvara Gracheva),為衛冕之路成功邁出第一步,美國一姊全場僅用66分鐘就戰勝排名第66的格拉切娃,博得滿場球迷喝采。

Coco Gauff picks up where she left off last year! pic.twitter.com/I2vwKExyoP

高芙在開賽前3個發球局中總共面臨6個破發點,但她不慌不忙,在關鍵時刻憑藉著強力正拍,外加優秀的底線進攻挽救了所有破發點,與此同時,高芙在第一盤中兩度破發得手,自3比2領先後連拿9局「一波流」強勢,再以6比0贏下第二盤,晉級次輪。

這場勝利代表高芙在美網已經斬獲8連勝, 她去年在美網贏得了她職業生涯第一座大滿貫冠軍,成為自1999年傳奇名將小威廉斯(Serena Williams)以來,第一位留下金盃的東道主女將。

"Whether it's 2024 or not, I will do it again"



Coco Gauff is setting her sights on a second US Open crown. pic.twitter.com/dmAY0EmCtD