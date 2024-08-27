全場僅丟2局　衛冕冠軍美國新星高芙晉級美網次輪

▲高芙(Coco Gauff)。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪，衛冕冠軍、本屆第三種子的美國新星高芙(Coco Gauff)以6比2、6比0直落二擊敗法國選手格拉切娃（Varvara Gracheva），為衛冕之路成功邁出第一步，美國一姊全場僅用66分鐘就戰勝排名第66的格拉切娃，博得滿場球迷喝采。

Coco Gauff picks up where she left off last year! pic.twitter.com/I2vwKExyoP [廣告]請繼續往下閱讀... August 26, 2024

高芙在開賽前3個發球局中總共面臨6個破發點，但她不慌不忙，在關鍵時刻憑藉著強力正拍，外加優秀的底線進攻挽救了所有破發點，與此同時，高芙在第一盤中兩度破發得手，自3比2領先後連拿9局「一波流」強勢，再以6比0贏下第二盤，晉級次輪。

這場勝利代表高芙在美網已經斬獲8連勝， 她去年在美網贏得了她職業生涯第一座大滿貫冠軍，成為自1999年傳奇名將小威廉斯（Serena Williams）以來，第一位留下金盃的東道主女將。

"Whether it's 2024 or not, I will do it again"



Coco Gauff is setting her sights on a second US Open crown. pic.twitter.com/dmAY0EmCtD — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

「我認為我今天打得很好，」高芙賽後受訪時說，「我發球很好，不能要求在這場比賽中有更好的開局，所以希望隨著一周、兩週的過去，我能繼續變得更好」。

高芙說，「這週我感覺我真的找到了自己的比賽，今天我很有信心，我知道，根據我的練習方式，無論比分如何，我都可以找到自己的比賽，然後就是執行」。高芙次輪將與德國37歲老將瑪麗亞（Tatjana Maria）交手。