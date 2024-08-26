當詹皇兒子壓力多大？　夏季聯賽隊友：250人堵在酒店門口拍他

▲詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

天王詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Bronny James)今夏以次輪第55順位加盟湖人，在夏季聯賽的一舉一動備受矚目，有隊友抱怨，布朗尼被鎂光燈包圍已對其他球員造成困擾。不過領到溜馬開出的Exhibit 10合約的曼加斯(Kyle Mangas)，大讚布朗尼很隨和、勤奮，面對外界高度關注處理得當。

布朗尼在夏季聯賽前4戰，僅繳出場均4.3分，投籃命中率暴跌到23%，不過他在最後2戰一雪前恥，場均得分提升到12.5分，命中率達到48%。與他同樣在夏季聯賽期間效力湖人的曼加斯，以隊友身分講述「詹皇之子」究竟受到多大的關注。

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「有太多媒體圍繞著他。」曼加斯說，「我們下車到達酒店時，會有250人等著他下車，只是為了拍攝他走進酒店。你必須對這樣的孩子感到同情，他承受了很多壓力和關注，這有時很難擺脫。我認為他處理得相當好，從我所看到的情況來說。」他大讚布朗尼是個很棒的人，安靜且隨和，更是勤奮的球員。

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

儘管外界很期待看到詹皇父子在NBA合體，但布朗尼新賽季大部分時間預計會在G聯盟度過。

湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)認為，布朗尼受到媒體嚴厲審視，他需要一個公平的機會來展示自己的實力，「我們必須讓這個孩子有機會上場，證明他應該穿上湖人球衣。」

在珍妮巴斯眼中，身為NBA天王巨星之子的布朗尼非常努力且全心投入，「如果我們的球員名單上有一群擁有相同心態的球員，那我認為天空才會是這支球隊的極限。」