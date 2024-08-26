快訊／「鞍馬王子」李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明

▲「鞍馬王子」李智凱。（圖／資料照，體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

東京奧運體操項目鞍馬銀牌得主「鞍馬王子」李智凱於巴黎奧運資格賽飲恨，無緣連續三屆登上奧運舞台，而在奧運過後，教練林育信透露，李智凱將從最新中華隊黃金計畫的第一級降至第四級，昨(25)晚國訓中心發聲明表示還在討論分級，今(26)日國訓中心執行長龔榮堂更是直接親上火線說明。

龔榮堂指出，「在李智凱確認未取得巴黎奧運資格時，當時國訓中心就有找智凱討論，他表示尚需時間沉澱及思考未來規劃，國訓中心亦予以尊重，也向智凱表達，待他規劃好下一步走，會全力予以協助。」

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他表示李智凱已表達力拚2028洛杉磯奧運的決心，並已經完成清除碎骨的手術，國訓中心會按照往例成立醫療團隊，在李智凱復健的黃金時期給予全力支援。

關於最新黃金計畫的分級，龔榮堂強調，「目前國訓中心正擬訂各運動種類的『進、退場與級別調整之具體規定』，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手級別，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。」

而李智凱在黃金計畫3.0的級別，將會依照他在杭州亞運拿下金牌的成績，預計列在第二級，皆會有訓練專屬團隊協助。