尼克一哥憶Kobe送鞋給他　布朗森為此「違反高中規定」贏下比賽

▲尼克主控布朗森 。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

洛城傳奇布萊恩(Kobe Bryant)日前度過46歲冥誕，尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)分享了一段自己與Kobe之間的專屬回憶，他就讀史蒂芬遜高中時，布萊恩曾將一雙自己比賽要穿的Kobe 9球鞋送給他，那雙鞋是聖誕紅配色，布朗森為了穿這雙鞋上場，不惜違反高中的規定。

布萊恩2020年初命喪墜機意外，美國時間8月23日是他46歲冥誕，NBA眾球星紛紛發文緬懷，在今年MVP票選中名列第5的布朗森則分享2014年聖誕大戰時的珍貴回憶，當時他還是伊利諾伊州的高中生，從阿基里斯腱斷裂重傷回歸首季的Kobe該役並未上陣。

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不過布萊恩將原本上場要穿的Kobe 9球鞋送給了布朗森，讓布朗森留下永生難忘的回憶，「Kobe那天沒上場，但他有一雙本來要穿的Kobe 9，那雙紅色『聖誕節』Kobe 9。他真的把它們從休息室拿出來，然後對我說，『給你。』」

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

布朗森當下受寵若驚，他為了這雙鞋還違反了一項高中的規定，「每個人都在問，『你打算怎麼處理這雙鞋？』我要在下一場比賽穿上它們，我們的鞋碼一樣，我會穿上它們。」

布朗森透露，「我們高中有一條規定，不能穿隊伍顏色以外的鞋子，我完全打破這條規則。我們的隊伍顏色是綠色和金色，而我穿的是紅色，但我們贏得假日錦標賽，我當時穿的就是那雙鞋。」

布朗森興奮地說，「是的，那是很酷的時刻。他只是走過來說，『給你。』」可惜的是，布萊恩並沒有機會看布朗森在NBA崛起，布朗森直到2020-21賽季才真正開始嶄露頭角。

▲湖人傳奇布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）