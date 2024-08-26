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5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

▲▼勇士柯瑞、公鹿安戴托昆波、里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏幫助美國男籃摘金，與另一天王詹姆斯(LeBron James)頻繁互動，未來動向引起關注。美國媒體《ClutchPoints》直言關於柯瑞可能離開灣區的猜測並非空穴來風，並歸納出5大因素，包括勇士近2季深陷困境、老搭檔湯普森(Klay Thompson)離隊、巴黎奧運的化學效應等。

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

36歲的柯瑞今夏一圓奧運金牌夢，他近日將自己的IG大頭照換成披美國隊戰袍的照片，自介也從「勇士後衛」變成「奧運金牌得主」，還與詹姆斯「共同發布」貼文，兩人因為一起效力美國隊互動頻繁，勇士和湖人迷紛紛開始敲碗，希望兩人能在自己支持的隊伍合體。

柯瑞日前受訪時表明，想終生效力勇士的想法並未改變，但他意識到NBA是一個充滿變數的地方，事情變化得很快。「咖哩大神」真的會離開灣區嗎？成了最近的熱門話題， 美國媒體《ClutchPoints》歸納出5個原因，直言這種猜測並非完全沒有依據。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

1. 最近的困境：勇士過去兩季面臨重大挑戰，包括上季未能打進季後賽。

2. 湯普森的離開：柯瑞對管理階層的信任可能正在動搖，特別是在湯普森離開之後。

3. 缺乏明星搭檔：勇士今夏未能招攬第2位明星球員助拳柯瑞，這將增加他的負擔。

4. 年齡因素：36歲的年紀，柯瑞可能會考慮在哪裡更有機會爭取冠軍，因為他的職業生涯已邁入尾聲。

5. 奧運的化學反應：柯瑞和詹姆斯剛在巴黎奧運一起主宰比賽，詹皇曾公開表示柯瑞是他夢想中的隊友。

▲▼勇士柯瑞、格林；馬刺溫班亞瑪。（圖／VCG）

▲勇士柯瑞。（圖／VCG）

塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)堅信柯瑞將繼續留在灣區，「他會和那艘船一起沉沒。對他來說，現在的一切都是錦上添花。」不過他指出，勇士想重返爭冠行列，唯一的方法就是招攬公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)入隊。

《NBC體育》灣區站點評，皮爾斯的觀點與最近引起熱議的「詹柯」聯手的討論一樣，都顯得牽強，「然而，如果勇士能找到方法實現這一點，無論是透過交易還是等安戴托昆波在2027年成為自由球員，勇士球迷肯定不會介意。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞皮爾斯

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