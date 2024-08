5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

▲勇士柯瑞、公鹿安戴托昆波。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏幫助美國男籃摘金,與另一天王詹姆斯(LeBron James)頻繁互動,未來動向引起關注。美國媒體《ClutchPoints》直言關於柯瑞可能離開灣區的猜測並非空穴來風,並歸納出5大因素,包括勇士近2季深陷困境、老搭檔湯普森(Klay Thompson)離隊、巴黎奧運的化學效應等。

▲勇士柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

36歲的柯瑞今夏一圓奧運金牌夢,他近日將自己的IG大頭照換成披美國隊戰袍的照片,自介也從「勇士後衛」變成「奧運金牌得主」,還與詹姆斯「共同發布」貼文,兩人因為一起效力美國隊互動頻繁,勇士和湖人迷紛紛開始敲碗,希望兩人能在自己支持的隊伍合體。

Could Stephen Curry actually leave the Warriors?



Here’s why the speculation might not be entirely baseless:



RECENT STRUGGLES: Warriors have faced significant challenges over the past two seasons, including missing the playoffs last year.



KLAY'S EXIT: Curry’s trust in… pic.twitter.com/IBKobzgtvP