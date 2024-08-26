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周天成退出南韓公開賽！　麟榤配國際賽第2站喊話要越來越好

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成昨(25)日在超級750系列日本公開賽爭冠失利，收穫個人本季第2座亞軍，原本他預計出戰明(27)日開打的超級500系列南韓公開賽，他名列男單第5種子，不過因為腳起水泡，臨時決定退賽。「麟榤配」則將迎來國際賽第2站，兩人日本賽止步16強，喊話會越來越好。

周天成昨日以17比21、20比22敗給法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier)，錯過生涯「獨缺」的750等級冠軍，他原定本周參加南韓公開賽，位列男單第5種子。不過根據《中央社》的消息，小天腳起了水泡，已決定退出南韓賽，將返台治療。

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▲巴黎奧運周天成。（圖／中華奧會提供）

▲周天成。（圖／中華奧會資料照）

台灣球后戴資穎上周就確定不打南韓賽，她上周在日本公開賽8強為救球再次傷到左膝，沒能在4強賽登場，緊急回台檢查與治療。值得一提的是，女單F4僅1人參加南韓賽，頭號種子是日本一姐山口茜，地主南韓球后安洗瑩因揭發自家羽協黑幕，早早就宣布退賽，中國一姐陳雨菲在奧運後暫別羽壇。

台灣男雙新組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤則已飛抵南韓備戰，兩人首輪對手是地主組合申白喆、高成炫。

王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸後，改搭檔21歲小將邱相榤，兩人合拍後的首站是超級750系列日本公開賽，首戰就以直落2扳倒世界第8的地主組合保木卓朗、小林優吾，但第2戰浪費2個賽末點遭逆轉，最終止步16強，王齊麟坦言還有很多需要磨合的地方，相信會越來越好。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

關鍵字： BWF羽球周天成王齊麟邱相榤

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