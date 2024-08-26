謝淑薇榮膺美網女雙第2種子　距生涯「全滿貫」只差這1冠

▲謝淑薇、梅騰絲挑戰美網女雙冠軍。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

美國網球公開賽本周開打，台灣一姐謝淑薇與比利時老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)攜手出擊，榮膺女雙第2種子，尋求兩人本季合拍的第2座大滿貫冠軍。已累計7座大滿貫女雙金盃、2座混雙冠軍的謝淑薇，只差在美網封后就能完成「生涯全滿貫」紀錄。

38歲的謝淑薇去年復出後再創生涯巔峰，包辦了2023法網、2023溫網和2024澳網女雙金盃，以及今年澳網與溫網混雙冠軍。目前她名列女雙世界第5，與老搭檔梅騰絲再次合拍出擊今年美網女雙賽事，兩人榮膺大會第2種子，首輪對手是中國張帥、法國美拉德諾維琪(Kristina Mladenovic)。

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謝淑薇已囊括7座大滿貫女雙金盃、2座混雙冠軍，唯獨少了美網冠軍，她生涯在美網的最佳成績為4強，她曾在2012、2023年闖入女雙4強。若是今年能在美網封后，謝淑薇就將完成「生涯全滿貫」紀錄，即在4大滿貫賽事都曾登頂。

▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

與謝淑薇、梅騰絲同在籤表下半區的台灣女將吳芳嫺則搭檔澳洲蓋德茲基(Olivia Gadecki)，首輪面對哥倫比亞歐索里奧(Camila Osorio)、美國帕克絲(Alycia Parks)。謝淑薇和吳芳嫺如果能連過2關，雙方將在第3輪賽事上演「台灣內戰」。

另外，詹皓晴與俄羅斯庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)名列第10種子，位於籤表上半區，首輪對手是義大利科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)、丹麥陶森(Clara Tauson)。