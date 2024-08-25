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曾豪言當霹靂舞界王建民！孫振達成小時目標摘首座世界冠軍

記者簡名杉／綜合報導

▲孫振在Outbreak Europe奪下第一個世界冠軍。（圖／littleshao、B-boy Pay提供）

▲孫振在Outbreak Europe奪下第一個世界冠軍。（圖／littleshao提供）

台灣霹靂舞國手孫振從站上奧運舞台成為史無前例的第一人開始，讓大家看到台灣的霹靂舞實力不容小覷，奧運後馬不停蹄與所屬舞團City4留在歐洲續戰霹靂舞界指標文化賽事持續刷新台灣記錄，上週「IBE國際嘻哈舞蹈節」闖入決賽差一步拿下頭銜的孫振並沒有讓大家等太久，今(25)日凌晨就從斯洛伐克傳來好消息，在有500位B-boy參賽的Outbreak Europe，奪得生涯第一個世界冠軍頭銜，賽後對於可以完成小時候的目標，興奮地直呼「太值得了！」

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孫振兒時開始跳霹靂舞最常就是上網看比賽影片，而其中指標性的OutbreakEurope就一直是心中一個最頂尖的舞台，2019年面對兒時目標B-boy Lil G雖落敗止步八強，但已經創下當時的台灣記錄，震撼霹靂舞界宣示台灣的霹靂舞者不是吃素的，而經過這幾年拚搶奧運資格的洗禮，孫振體能與技術都全面進化，卸下體育賽事必須追求完美的包袱，回歸B-boy Quake淘氣調皮的本質，找回跳舞最純粹的自在的初心。

他在更野的文化賽中一路闖入到Outbreak Europer決賽輪，面對烏克蘭的B-boy Raptor火力全開，把自己的招牌套藏到決賽傾巢全出，對自己決賽輪表現很滿意，也順利搶下大型國際賽的生涯第一個世界冠軍的頭銜，大喊，「很夢幻，人生值得了。」

▲孫振在Outbreak Europe奪下第一個世界冠軍。（圖／littleshao、B-boy Pay提供）

▲孫振在Outbreak Europe奪下第一個世界冠軍。（圖／B-boy Pay提供）

本次賽事最讓孫振印象深刻的就是霹靂舞與嘻哈文化的精神體現「愛(LOVE)、和平(PEACE)與團結(UNITY)」，孫振特別分享到在奪下冠軍頭銜後，B-boy Lil G有來跟他恭喜也很為他高興，前一戰在IBE冠軍賽輸給的就是他的大弟子B-boy Alvin，而這次對方在16強出局後，Lil G則是就一路幫他加油，兩人當年從對戰中對手到曾經搭檔參加2vs2的比賽，再到這次的支持情誼，都讓他覺得很感激，也希望可以透過他的比賽讓大家更了解霹靂舞的文化面向。

孫振小時候開始跳舞會欣賞Lil G這名舞者就是很欣賞他用霹靂舞讓世界看見委內瑞拉，所以他曾經開玩笑地說自己要成為霹靂舞界的王建民，就是希望他也可以用霹靂舞讓世界看見台灣，這次搶下冠軍頭銜，在過程中也讓不少世界頂級一線選手驚豔，奧運資格賽的時候搶下門票時可能還會被懷疑是籤運好，到這次從前一戰IBE闖入決賽輪的表現以及這次能真正拿下世界冠軍的頭銜，都在正式宣告，孫振已經成為世界一線選手不可忽視的存在，孫振表示，「跳舞就是這樣，當你的靈魂更成熟的時候會反應在舞蹈上也更成熟，經過這一切的洗禮，自己可以沒有動搖地一步一步完成小時候的目標，覺得自己成長不少。」

體育賽事的洗禮加上奧運舞台給自己不斷的練習到直覺反應都是孫振變強的關鍵，雖然奧運賽後馬不停蹄的比賽的確身體有些疲累，不過也讓身體素質提升的孫振體悟到自己還可以把體能練得更好，而孫振與City4Crew舞團的腳步沒有停下，緊接著將前往葡萄牙參加8月28日至9月1日的World Battle，也是這趟歐洲文化賽事的最後一站。

關鍵字： 孫振霹靂舞王建民

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