神劇本！大谷翔平生涯首發再見滿貫砲寫歷史：最美好回憶

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在大聯盟再現漫畫般劇情，24日在道奇主場對光芒之戰中，最後9局下轟出生涯首支再見全壘打，就是一發滿貫砲，繞回本壘享受隊友潑水慶祝，賽後訪問時高呼是「最美好的回憶」。

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大谷擔任先發指定打擊，排第一棒，他在9局下第5打席轟出本季第40號全壘打，不僅是一發再見滿貫砲，更幫助球隊以7比3擊敗光芒。這支全壘打讓大谷達成40轟40盜的里程碑，成為大聯盟史上第6位、日本第1位達成此成就的球員。

大谷在第2打席敲出內野安打，延長連續安打紀錄至6場，隨後還完成本季第40次盜壘。雖然8月整體打擊狀況不佳，但這場比賽無疑是他反彈的關鍵一戰。

賽後，被隊友潑水慶祝的大谷翔平滿面笑容地表示，「能在最後一刻擊出這支全壘打，成為了我加入道奇以來最美好的回憶。」面對瘋狂歡呼的球迷，他坦言，「在這樣的場景下，眾多球迷面前擊出全壘打，真是難忘的經歷。」

大谷僅用了126場比賽就完成這項壯舉，大幅刷新了2006年索里亞諾所創下的147場紀錄，大谷成為史上最快達成40轟40盜的球員。大谷翔平表示，「與其說達成這個紀錄，不如說這是贏球的手段，能同時創造紀錄也是很棒的事。」

生涯首支再見全壘打就是滿貫砲，回顧此打席，大谷翔平表示，「在打擊區沒有想太多，只想著要贏，想要打一支，直到繞回本壘才意識到這項紀錄。」