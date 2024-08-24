快訊／薑是老的辣！周天成再勝奈良岡功大進軍日本賽決賽

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照，中華奧會提供）

記者簡名杉／綜合報導

世界排名第10的台灣羽球一哥周天成，結束奧運賽程後，休戰近兩週就赴日展開超級750系列的日本公開賽，並一路過關斬將進軍4強，而4強的對手是剛在奧運交手過的地主好手奈良岡功大，此役奈良岡功大雖首局前段取得領先優勢，但周天成很快追平，雙方展開拉鋸，周天成先以21比14拿下首局，次局周天成則是從頭領先到尾，以21比16直落二，叩關日本公開賽男單決賽！

周天成於日本公開賽連過兩關，首戰以21比16、21比17力克世界排名第14的中國好手陸光祖，接下來再以21比16、21比10，打下比他小9歲的泰國好手王高倫，摘下本季第6張4強門票。

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▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照，中華奧會提供）

34歲的周天成雖然年紀比23歲的奈良岡功大大了整整11歲，世界排名也比世界第8的奈良岡功大低，但雙方三次對決都是由周天成取勝，包含在巴黎奧運的16強賽，當時周天成以21比12、21比16橫掃對手，叩關奧運個人最佳紀錄8強。

對彼此相當熟悉的兩人，此役從首局就展開激鬥，雖然奈良岡一度領先3分，但周天成一路苦追，很快在首局中段追平，接著雙方展開拉鋸，周天成於14比14平手之後連得4分，從此一路揚長而去，以21比14搶得先機。

次局周天成很快藉由自己的攻勢以及對方的失誤，拉出6比0的開局，雖然奈良岡連追3分，但他馬上發生連續失誤、頻頻擊球出界，使得周天成將比分再度拉開，然而次局末段小天遭遇奈良岡頑強抵抗，一度追到僅剩3分差，不過周天成很快度過亂流，幾次調動角度的強勁擊球都順利落地，最終周天成以21比16再下一城，進軍日本公開賽男單決賽。