戴資穎日本賽遺憾退賽　下一站可能亮相台北羽球公開賽

▲「台灣球后」戴資穎。（圖／badminton photo提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎今天確定因傷退出日本羽球公開賽4強，雖然緊接著有超級500等級的韓國公開賽，但由於並沒有像超級750等級的賽事一樣強制參加，所以戴資穎可以獲得一週左右的喘息時間，下一次在比賽中亮相可能會是9月3日展開的台北羽球公開賽。

在巴黎奧運因為膝蓋舊傷止步16強的戴資穎，休息近兩週的時間就赴日展開超級750等級的日本公開賽，由於國際羽聯(BWF)規定，單打排名世界前15、雙打排名世界前10的球員，不能缺席超級750等級以上的賽事，否則將會處以5000美元(約16萬台幣)的罰金，使得目前女單排名世界第4的小戴不得不帶傷上陣。

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而在日本公開賽4強前夕確定因膝傷退賽的戴資穎，下週展開的超級500等級韓國公開賽並沒有強制要求她參加，將可以獲得一週左右的喘息時間，下一次在比賽亮相可能是9月3日於台北小巨蛋展開的超級300等級台北公開賽。

先前宣布今年底將退休的戴資穎，台北公開賽也可能是她生涯的最後一站，她生涯於台北羽摘下5座后冠，是目前女單紀錄保持人，包含2022、2023的女單冠軍都由她包辦，有望在退休前締造女單三連霸壯舉，不過雖然戴資穎有報名今年的台北羽球公開賽，但她並未公開表示是否出賽，屆時可能還是得依照她的膝蓋恢復狀況而定。