台籃新聯盟秘書長人選驚艷！規章將對重大違紀訂罰則

▲TPBL會長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者簡名杉／綜合報導

台灣職籃新聯盟「TPBL」職業籃球大聯盟，日前召開會員大會，敲定新賽季的開幕賽、賽程以及秘書長人選，而根據知情人士透露，會長莊瑞雄在會中再次強調球隊對球員的法治教育，尤其新竹攻城獅前鋒施顏宗在涉賭遭開除後，聯盟對於球員涉賭案件更加重視，可能針對球員觸犯重大違紀訂定罰則。

據了解，本次會員大會中除了選出理監事外，也正式喬定正副祕書長，聯盟先前已正式對外公布兩位副秘書長人選王志群、陽和平，而新任聯盟秘書長將由具有豐富海外籃球經驗的人士所擔任，雖然他並不算是台灣球迷熟悉的業界人士，且因為職務交接中暫未官宣，但以他在美國發展的背景以及曾在中國擔任重要籃球職務，勢必讓球迷耳目一新。

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另外因為近期發生攻城獅前鋒施顏宗涉賭遭到開除，會長莊瑞雄再次語重心長提醒各球團強化對球員的管束，以及相關法治教育，把重心放回球場上來迎接開季，而在球員若發生重大違紀如簽賭、酒駕、毒品等社會案件，莊瑞雄同時指示未來聯盟與各隊標準要一致，不能因為球員牌子大小而造成懲處標準不一的狀況，至於因簽賭而被球團開除者，聯盟態度則傾向永不錄用。

同時莊瑞雄提出，必須以球員安全為最優先考量，針對曾受到議論的地貼問題，即將出爐的聯盟規章將有相關規範，同時期望各球團盡量與贊助商再協調，希望能盡量縮小地貼面積，或是以漆面替代最好。