運動雲

>

台籃新聯盟秘書長人選驚艷！規章將對重大違紀訂罰則

▲▼莊瑞雄 林楚茵 聯訪 國造潛艦預算等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲TPBL會長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者簡名杉／綜合報導

台灣職籃新聯盟「TPBL」職業籃球大聯盟，日前召開會員大會，敲定新賽季的開幕賽、賽程以及秘書長人選，而根據知情人士透露，會長莊瑞雄在會中再次強調球隊對球員的法治教育，尤其新竹攻城獅前鋒施顏宗在涉賭遭開除後，聯盟對於球員涉賭案件更加重視，可能針對球員觸犯重大違紀訂定罰則。

據了解，本次會員大會中除了選出理監事外，也正式喬定正副祕書長，聯盟先前已正式對外公布兩位副秘書長人選王志群、陽和平，而新任聯盟秘書長將由具有豐富海外籃球經驗的人士所擔任，雖然他並不算是台灣球迷熟悉的業界人士，且因為職務交接中暫未官宣，但以他在美國發展的背景以及曾在中國擔任重要籃球職務，勢必讓球迷耳目一新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外因為近期發生攻城獅前鋒施顏宗涉賭遭到開除，會長莊瑞雄再次語重心長提醒各球團強化對球員的管束，以及相關法治教育，把重心放回球場上來迎接開季，而在球員若發生重大違紀如簽賭、酒駕、毒品等社會案件，莊瑞雄同時指示未來聯盟與各隊標準要一致，不能因為球員牌子大小而造成懲處標準不一的狀況，至於因簽賭而被球團開除者，聯盟態度則傾向永不錄用。

同時莊瑞雄提出，必須以球員安全為最優先考量，針對曾受到議論的地貼問題，即將出爐的聯盟規章將有相關規範，同時期望各球團盡量與贊助商再協調，希望能盡量縮小地貼面積，或是以漆面替代最好。

關鍵字： TPBL秘書長台籃籃球涉賭

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

快訊／余利亞清壘長打　U15中華複賽首戰6比5逆轉日本

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

大谷翔平「40-40」聽牌！盜壘較有難度？　各隊強肩捕手嚴防

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

快訊／周天成直落2挺進日本賽4強　讓小9歲對手累到躺地

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

熱門新聞

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼又氣憤　明4強賽對手出爐

「弟，終於找到你了！」影后與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

讀者回應

﻿

熱門新聞

1楊博軒、胡綾芳挺進日本賽混雙4強

2「籃球女神」洗菜離開戰神啦啦隊

3戴資穎2比0橫掃晉級日本賽4強

4戴資穎又傷到左膝！表情讓球迷心疼

5鍾欣凌與胡智爲相認：弟終於找到你了

最新新聞

1鳥松首勝、魔鷹24轟助威賞龍3連敗

2TSR彰化站將成「賽車祭典」！

3林智平開轟　樂天退兄弟奪7連勝

4楊勇緯發文盼粉絲幫帕運學長加油

5台籃新聯盟規章將對重大違紀訂罰則

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

「回來後就知道成績會被放大」　張育成回擊酸民：謝謝你們關注

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366