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亞帕運摘金信心大增　跆拳道好手蕭翔文盼比賽表現放更開

▲巴黎帕運健力好手林資惠、跆拳道好手蕭翔文。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎帕運跆拳道好手蕭翔文。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

跆拳道好手蕭翔文於去年杭州亞帕運摘下金牌，並在亞帕運後接連征戰國際賽，最終以世界第六名之姿摘下巴黎帕運門票，面對生涯首次帕運，蕭翔文透露自己有點興奮也有點緊張，並指出去年亞帕運奪金之後，讓自己提升了不少自信，經過了這段時間的歷練，認為自己有變得更成熟、更穩定，也希望自己能更放得開，在比賽的時候表現更自然。

即將啟程巴黎參加生涯首次帕運，蕭翔文說，「知道今天要準備出發，然後離比賽也更近了，希望自己準備得夠好，可以在場上發揮得更完全。」他透露自己目前的心情除了興奮之外，也有一點緊張。

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去年亞帕運以外卡資格參賽，最後卻成功摘下金牌，蕭翔文坦言，「上一次的亞帕運拿到金牌，讓自己在這一次備戰的時候會更有自信一點，因為這一個舞台比亞帕運的舞台再更大一點，已經是奧運的等級了，那我希望專心準備，讓自己可以更充實一點，也期望自己當然可以拿到金牌回來。」

他認為自己這段時間自己心態成長了不少，「覺得自己可能更加成熟，但也要讓自己更穩定一點，不能太大剌剌或者是太俏皮，有時候也希望讓自己更放開、保持自我，才會讓自己在訓練上以及表現上更自然一點，也不會讓自己在賽前那麼的緊繃。」

人生即將第一次前進巴黎，蕭翔文表示這次全家人都會跟他一起去，笑說以往自己對巴黎的印象就是精品之都、美麗之都，除了希望能拿下好成績之外，也期盼比賽結束之後可以好好去看看塞納河畔，觀看其他項目的比賽。

關鍵字： 蕭翔文帕運跆拳道

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