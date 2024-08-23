「籃球女神」洗菜宣布離隊　戰神下季首創男、女神聯手應援

▲台北戰神宣布4位女神離隊。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(23)日宣布台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders成員洗菜、小珍奶、Queena與Ally等4人因個人生涯規劃，合約期滿後離隊。戰神啦啦隊新年度徵選已在7月底完成，創職籃先例首度招募男性成員，全新賽季將由男神與女神聯手應援。

棒籃雙棲的「重機女神」Queena，與「全糖女神」小珍奶，即使橫跨棒籃領域，需要熟記的舞步眾多，兩位依舊於每一場都帶來精彩的演出，深獲球迷喜愛；從素人起步的「陽光女神」Ally自台中北上應援，練舞皆不缺席，展現敬業的精神，用陽光般的笑容溫暖戰友們的心。

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而團隊中最具知名度的藝人「籃球女神」洗菜，回想起加入啦啦隊領域的這一年，洗菜很開心自己能用不同的方式喜愛籃球，「能夠替在籃球道路上努力的人加油，這感覺是很棒的」，也能從每一次演出的過程中，學習到許多經驗是最寶貴的功課，「舞蹈不是我擅長的事情，但我熱愛挑戰，能夠在這一年不斷的挑戰自己，完成每一場演出，是相當快樂的事情。」

雖然加入啦啦隊的時光僅短短一個賽季，她相當感謝粉絲們一路的支持，「大家遠道而來只為了跟我說一聲加油，真的很感動，謝謝大家，我擁有全世界最好的粉絲！」也期許未來能與球團有新的合作計畫，以全新面貌現身。

戰神啦啦隊Taishin Wonders新年度徵選已在7月底完成，最終成員名單將在9月初揭曉。