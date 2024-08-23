「麟榤配」首合拍止步16強還需磨合　王齊麟：會越來越好

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙金牌2連霸後，改搭檔21歲小將邱相榤，兩人合拍後的首站是超級750系列日本公開賽，首戰就以直落2扳倒世界第8的地主組合保木卓朗、小林優吾，但第2戰浪費2個賽末點遭逆轉，最終止步16強，王齊麟坦言還有很多需要磨合的地方，相信會越來越好。

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟目前仍高居世界第9，不過李洋已是待退狀態，29歲的王齊麟則預計再戰4年，巴黎奧運後首場國際賽，他改搭男雙世界第147名的21歲小將邱相榤。

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依據世界羽聯(BWF)的規則，王齊麟和邱相榤的「虛擬世界排名」為第29，可用此排名打10場巡迴賽，今年超級500等級以下的賽事幾乎都能打。兩人本周先在超級750系列日本公開賽亮相，首戰以21比16、21比13拍落世界第8的日本第1男雙保木卓朗、小林優吾。

「麟榤配」昨(22)日與另一對日本組合三橋健也、岡村洋輝爭搶8強門票，對手名列世界第21，王齊麟、邱相榤首局21比7拿下，次局逆轉未果，以21比23讓出，決勝第3局一度得到2個賽末點卻都錯過，最終以22比24遭逆轉止步16強。

王齊麟賽後在社群媒體發文坦言，「麟榤配初登場，還有很多要磨合、努力之處。」不過他有信心兩人會越來越好，「下一站韓國公開賽，我們繼續挑戰。」