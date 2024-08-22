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伍立辰扛U23先發重任　已和兄弟談妥合約期待向王建民討教

▲伍立辰 。（圖／棒協提供）

▲伍立辰 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今年第二輪指名的投手伍立辰入選U23中華隊，迎來人生的首次國際賽。母隊投手教練王建民對他擁有高度評價，看好成為即戰力。伍立辰在這次U23原本被預定為關門角色，但最終決定改為先發投手。他表示，大學時期多數擔任先發，對這一角色非常熟悉。

伍立辰今天對台北興富發的練習賽，後援2局，未被擊出安打，僅投出1次保送，並送出2次三振，最快球速達147公里。這是他繼7月荷蘭哈連盃後，時隔近1個月再次登板實戰，「我沒有特別催速，重點是投球的準度。」

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伍立辰今年被中信兄弟以第二輪指名選中，雙方合約已經談妥，讓他能夠專心備戰U23。投手教練王建民對他評價甚高，稱是心中的首選，並認為他投球穩定，預期加入職棒後會成為即戰力。

獲得王建民的肯定，伍立辰覺得很榮幸，「王建民是擁有大聯盟資歷的選手，相當有名氣，很期待與他學習跟討教。」

此外，伍立辰也提到，今年嘉義大學畢業典禮上，他親手接過學長官大元的手套。官大元也給予了他進職棒的建議，強調保持健康並找到自己的特色。

伍立辰自認控球是他的優勢，「能夠把球控制在想要的位置。」不過他表示，部分變化球待磨練，「像是卡特、變速，都還需要加強。」

對於首次參加國際賽的挑戰，伍立辰希望能幫助球隊取得佳績，並完成教練賦予的任務，「希望能成為一位稱職的投手。」

關鍵字： 中信兄弟伍立辰U23中華隊王建民投手中職

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