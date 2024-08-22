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黃子豪逐夢155公里火球　徐若熙、古林睿煬為榜樣

▲黃子豪 。（圖／棒協提供）

▲黃子豪 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹第二輪新人黃子豪入選U23中華隊，首度挑戰國際賽，他直言意義重大，「因為是人生第一次，特別想好好表現。」目前最快球速149公里，他期許自己未來能投出155公里火球，並向古林睿煬、徐若熙看齊，提升變化球威力。

黃子豪在三民高中就獲得國、內外球團關注，不過他畢業後未直接挑戰職棒，選擇先到文化大學磨練一年。

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對於棒球之路，黃子豪很有想法，「高中畢業那一年，確實有考慮（中職），但思考過後認為自己成績還不到，如果直接投入職棒，等於是連跳2個層級，最後決定循序漸進，設定先在大學讀一年，藉此累積經驗。」

回頭看這個決定，黃子豪說，最大幫助是升上大學後，接觸了不同訓練，包括到阿斯貝克、黑山羊運動中心進行運科訓練，藉此提升球速。

今年決定投入選秀，黃子豪被看好是黑馬，他不好意思地說，「多少滑臉書都會看到新聞，有想說還有更多更好的投手，怎麼會是黑馬。」最後被台鋼在第二輪指名，自己也很驚喜，「沒有想過會這麼前面。」目前雙方都已談妥合約，就等球隊公布。

黃子豪在美國移地訓練時，球速最快曾測到93英里，約149公里，他希望未來能夠挑戰155公里火球，也要向徐若熙、古林睿煬看齊，「若熙學長的球速，還有現在古林學長的穩定性，以及他們的變化球，都是我想要學習、前進的方向。」

中華隊今天進行首場練習賽，黃子豪對台北興富發投3局失1分，這是他繼7月荷蘭哈連盃之後久違登板實戰，直言還有許多地方要調整，「速度、控球方面都要再加強。」
 

關鍵字： 棒球黃子豪台鋼雄鷹國際賽新秀

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