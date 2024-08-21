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陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今晚靠「國防部長」張育成9局下再見3分砲，擺脫近期3連敗困境。總教練陳金鋒賽後直言，比賽結果沒有到最後都不知道，很高興大家9局有做到。至於富藍戈調離終結者後的投球狀況，他說，「我覺得還OK啦。」

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者林敬旻攝）

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事實上，悍將團隊打擊並不理想，今天前7局打完只有3支零星安打，8局攻佔得點圈卻沒有把握，一直到9局，才靠張育成開轟，逆轉戰局。

張育成近期打擊同樣有些起伏，陳金鋒直言，確實打擊率還是偏低，不過目前為止的表現，都還是算正常，「內容有打好的時候，打不好的時候，居多都是不好的攻擊，還是希望他能耐心去做，能保送就保送。」

暫時調離終結者位置的富藍戈在8局登板，遭王柏融擊出幸運的場地二壘安打，解決魔鷹後卻對吳念庭投出保送，杜家明追加安打，讓台鋼再添1分。

陳金鋒認為，富藍戈今天的表現還可以，「王柏融那個其實打到壘包，對方算是滿幸運的，主要還是整個過程的信心，後援投手壓力比較大，經歷過幾次失敗後，難免動搖。」

悍將逆轉勝，終止近期連敗，陳金鋒直言，比賽不到最後，不會知道結果，「過程中就是要把握攻勢。」面對最近的主力有些受傷情況，包括王正棠，他也無奈表示，還是只能用現有的人下去比賽。

關鍵字： 棒球富邦悍將陳金鋒張育成富藍戈影音

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