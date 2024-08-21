運動雲

>

韓國奧運收視率降！券商：估SBS損失100億韓元　OTT成最大贏家

▲▼安洗瑩期盼大韓羽球協會能夠做出改變。（圖／達志影像／newscom）

▲安洗瑩期盼大韓羽球協會能夠做出改變。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

韓國選手在2024巴黎奧運表現不俗，比賽轉播收視率卻大不如前，韓國媒體分析各種影響收視率因素，也發現線上串流平台在這種趨勢下成為最大贏家。 歷年來在韓國進行的奧運轉播，都是由KBS、MBC、SBS等3家無線電視組成的共同協議體KP（Korean Pool）一同向奧運購買轉播權，今年也不例外，但收視率卻不勝以往，為3大電視台帶來重大虧損。

據韓國尼爾森調查，往常收視率最高的奧運開幕式，3大電視台的收視率共計只達3%，每家電視台收視率都在1%上下，較上屆東京奧運開幕式總收視率17.2%大跌超過十個百分點。 雖然因為選手們的活躍表現，收視率在賽事後期略微提升，但仍稱不上太好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 南韓銀牌射擊女將金藝智。（圖／路透）

▲ 南韓銀牌射擊女將金藝智。（圖／路透）

以奧運期間的整體收視率來看，表現最好的MBC在首都圈的收視率約3.9%，全國3.7%。 相較於電視台收視慘澹，韓國國內OTT在NAVER等主要入口網站並未提供免費線上直播服務的本屆奧運中，反而成為最大贏家。

韓國OTT平台Wavve表示，5日奧運羽球女單決賽期間，利用直播服務的同時上線人數，達到6月非賽事期間最高紀錄的8.2倍，射箭女團決賽雖在深夜時段，但上線人數仍有平常的5.2倍；除直播賽事，國手們過去上過的綜藝節目收視數據都大大上漲。

同樣提供免費直播服務的韓國OTT平台SOOP同樣受益匪淺，在射箭男子個人決賽達到45萬人次同時上線紀錄，射箭男團決賽及桌球混雙4強戰進行的7月30日也有超過40萬人次上線觀看。

韓媒引述業者分析，觀眾消費習慣明顯改變，從電視收看大幅轉向手機等個人電子用品，不僅為平台帶來賽事期間的流量，用戶數也明顯增加。 不過，一般觀眾對奧運的關注度明顯不如從前，這點不僅在韓國，其他國家也大有感受。

根據Google的搜尋量統計，以2008年奧運的全球搜尋量為100的基礎上，2016、2021年奧運逐次降為73、39，今年7月對奧運搜尋量僅達24，創下最低紀錄。 雖然購買轉播權的金額一向不對外公開，但韓媒以2018年平昌奧運當時的轉播權利金9億6300萬美元（約新台幣289億元），今年3大電視台應該也會開出差不多價錢。

券商估算，3大電視台中唯一上市的SBS至少會因此損失100億韓元（約新台幣2.5億元），導致SBS第3季營業損失達到43億韓元。 這次奧運轉播收視不佳，讓3大電視台的合作慘澹收尾。2026年至2032年的夏、冬季奧運韓國獨家轉播權都已經被JTBC電視台拿下，韓媒亞洲經濟報導，似乎是因國際奧林匹克委員會（IOC）認為KP出價太低，最後選擇了JTBC。

關鍵字： 韓國奧運轉播收視率OTT平台線上串流

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

大谷翔平雙安加碼第38盜　道奇靠海沃德代打開轟6比3勝水手　

大谷翔平雙安加碼第38盜　道奇靠海沃德代打開轟6比3勝水手　

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

教頭親揭U18中華隊18人陣容決策　割捨唯一左投有原因

教頭親揭U18中華隊18人陣容決策　割捨唯一左投有原因

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

戴資穎確定不打南韓賽！女單F4僅山口茜出賽　麟榤配首輪碰地主

戴資穎確定不打南韓賽！女單F4僅山口茜出賽　麟榤配首輪碰地主

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

熱門新聞

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

大谷翔平雙安加碼第38盜　道奇靠海沃德代打開轟6比3勝水手　

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

教頭親揭U18中華隊18人陣容決策　割捨唯一左投有原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王子維拍落世錦賽金牌！挺進日本賽16強

2U15中華聯手無安打勝尼加拉瓜　分組一晉級

3悍將明年迎接李珠珢？球團發聲了

4大谷翔平雙安加碼第38盜

5索托、賈吉背靠背開轟刷新紀錄

最新新聞

1魔鷹兄弟火影日玩瘋　遺憾沒留意周邊

2韓國奧運收視率降！券商：估SBS損失100億韓元

3吉田一将二軍開箱　本周末有望上一軍

4班恩自認狀態佳　睡眠唯一挑戰

5TPBL聯隊、U22培訓隊參與跨聯盟邀請賽

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

爆李珠珢「明年來台灣報到」　前體育主播：跟球隊談好了

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366