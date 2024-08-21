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跨聯盟邀請賽24日登場　TPBL聯隊、U22培訓等8隊參與

▲▼跨聯盟籃球邀請賽24日將在基隆開打。（圖／展逸提供）

▲跨聯盟籃球邀請賽24日將在基隆開打。（圖／展逸提供）

文／中央社

跨聯盟籃球邀請賽24日將在基隆開打，共8隊參賽，除了菲律賓、曼谷大學外，還有職籃TPBL聯隊、U22菁英潛力培訓隊，而亞大籃代表隊也參戰，藉此備戰亞洲大學男子籃球錦標賽。

由中華民國籃球協會舉辦的跨聯盟籃球邀請賽，今年將於8月24日至31日在基隆市立體育館登場，籃協秘書長李雲翔致詞時表示，今年共有8隊參賽，他除期盼未來賽事規模能持續擴大，也呼籲年輕球員珍惜舞台，「現在的舞台得來不易，球員關注度和社會地位都提高很多，千萬要珍惜自己的羽毛。」

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超級籃球聯賽（SBL）將有台灣啤酒、台灣銀行、彰化柏力力等3隊參戰，而台灣職業籃球大聯盟（TPBL）也將籌組聯隊，並由副秘書長王志群執掌兵符，帶領各隊年輕球員，包括汪哲宇、魏莨哲與江均都將出戰。

▲▼跨聯盟籃球邀請賽24日將在基隆開打。（圖／展逸提供）

▲籃協秘書長李雲翔。（圖／展逸提供）

亞洲大學男子籃球錦標賽將於9月2日在台北體育館揭開序幕，以大專籃球聯賽（UBA）寫下4連霸、政治大學為班底的亞大籃代表隊，總教練陳子威也期待，透過跨聯盟邀請賽以賽代訓，驗收訓練成果。

另外，義大利籍外籍教練圖齊（Gianluca Tucci）也將率領U22菁英潛力培訓隊出擊，陣容以大專球員為主，搭配台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人外籍生丹尼爾。

圖齊表示，由於選手都很年輕，希望能透過這次機會，強化球員個人技術，透過熟悉球隊攻防體系，幫助球員們提早適應職業隊甚至國家隊訓練。

▲▼跨聯盟籃球邀請賽24日將在基隆開打。（圖／展逸提供）

▲跨聯盟籃球邀請賽有8隊參與。（圖／展逸提供）

關鍵字： 跨聯盟邀請賽TPBLSBL

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