快訊／周天成巴黎奧運後首戰　2比0力退中國好手晉級16強

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

34歲的台灣一哥周天成結束第3度奧運之旅，儘管遭逆轉無緣4強留下遺憾，但他克服癌症與低潮，更宣告還要再戰洛杉磯奧運，激勵了所有人。小天今(21)日迎來巴黎奧運後首戰，在超級750系列日本公開賽首輪對上世界第14的中國好手陸光祖，以21比16、21比17直落2開出紅盤，順利挺進16強。

周天成在巴黎奧運成為羽球賽史第6位「連3屆打進男單8強」的選手，他歷經去年初發現罹患大腸癌而陷入低潮，在花都再現巔峰身手，小組賽2連勝，16強賽直落2擊敗日本一哥奈良岡功大，可惜8強遭印度選手森(Lakshya Sen)逆轉，沒能完成登上五環頒獎台的心願。

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目前名列世界第10的周天成，今日迎來巴黎奧運後首戰，對上世界第14的中國好手陸光祖，雙方曾交手過7次，小天保有5勝2敗的優勢。雙方第8度對決，小天開賽打出8比2猛攻下馬威，以11比4多達7分差距進入技術暫停。

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

暫停過後，小天連丟了4分，被追到11比8，所幸及時回穩，打出3比0反擊，再拉開14比8、6分差。儘管對手局末幾度將分差縮小到3分，小天仍掌控局面，以20比16取得4個局點，21比16先下一城。

進入次局，小天延續首局的好氣勢，打出6比2攻勢，並持續保持領先，以11比5進入技術暫停。小天下半局逐漸拉開分差，將比數改寫為17比9、8分差，再以20比14取得6個賽末點，終場就以21比17收下奧運後首勝，前進日本賽16強。

稍早出賽的台灣男單選手李佳豪以21比19、21比15直落2擊敗香港名將伍家朗，取得兩人對戰5次以來的首勝，李佳豪明(22)日將與小天爭搶8強門票。男雙組合李哲輝、楊博軒，則在台灣內戰中以21比15、17比21、21比10力退首次在國際賽合拍的盧敬堯、魏俊緯。